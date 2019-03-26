Учасники Нацвідбору-2019 YUKO та KHAYAT презентували спільний сингл

Гурт YUKO та співак KHAYAT, також відомі українському глядачу і слухачу як учасники Національного відбору на Євробачення-2019, презентували спільний сингл VESNIANKA.

Трек виконавці презентували з яскравим кліпом, у зйомках якого взяли участь їхні колеги по цеху The Maneken, Alina Pash, Cape Cod, Анатолій Анатоліч та інші митці. На відео вони кличуть весну, роздягаючись і звільняючись від пуховиків і теплих речей (відео дивіться нижче).

"Сингли і особливо колаборації — це ще одна можливість поекспериментувати і приміряти на себе щось нове, тому в роботі над Vesnianka ми вперше запросили саундпродюсера — Тимура Джафарова, який і раніше частково нам допомагав з аудіопродакшеном. З ним і за участі володаря унікального тембру KHAYAT, ми оновилися і вийшли в люди в новому звучанні", — розповіли учасники YUKO.

Крім YUKO і KHAYAT у зйомках взяли участь: The Maneken, Alina Pash, Constantine, Анатолій Анатоліч, LAUD, Cape Cod, Роман Бахарєв (BAHROMA), LAYAH, Щасливі люди, Олена Гудкова (Кураж Базар), INGRET, Юра Лимонадний (LemOjOvie) , Олександр Каспров (група [О]), Mama13 (Сурен Томасян), DJ Katro Zauber, Олена Карась (Тонка), @dukhovnoe_litso, Максим Сердюк, Катерина Офліян (YEYO), Ігор Бирюченко (YEYO) і Артем Григорян ("Зе Інтерв'юер").

Веснянка — це обрядова пісня, призначена для того, щоб розбудити природу і закликати весну. У народі весняні обряди були важливою частиною фольклору, творчості та життя людей.

"Для мене це дебютна творча колаборація. Веснянка вийшла дуже драйвовою. Спасибі всім за круту роботу. Вірю, що ця пісня для багатьох стане уособленням тепла і нових починань", — додав KHAYAT.

Зйомки відео проходили на території барахолки Кураж Базар.

Як писав раніше OBOZREVATEL, у хітовому кліпі гурту KAZKA виявили смішний ляп. Про це розповів своїм підписникам популярний YouTube-блогер. На одному з кадрів ролика блогер зауважив, як у вокалістки "попливла" рука.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!