Учасники ''Голосу країни-9'' довели суддів до сліз: потужне відео

У неділю, 17 березня, в ефірі каналу "1+1" проходить 9 випуск вокального шоу "Голос країни-9". І він є особливим, оскільки підопічні тренерів продовжують змагатися між собою на рингах і боротися за місце в проекті.

Підопічні Monatik'а - дівчина в інвалідному кріслі Магдалена Паскар та Олександр Мороз - справили своїм номером справжній фурор, змусивши свого наставника розплакатися. Виступ дуету назвали поки найсильнішим в "боях" 9 сезону (відео дивіться нижче).

Учасники проекту зійшлися на "рингу" з хітом британського виконавця Тома Оделла. Виступ виявилося настільки сильним, що Дан Балан не наважився його коментувати і обирати когось одного з вокалістів.

"Ви як хірурги - розтинаэте душу", - зазначив у своєму коментарі Потап. При цьому продюсер похвалив не тільки конкурсантів, а й їх наставника, який не зміг стримати сліз.

Коли ж прийшов час обирати, на проекті Monatik вирішив залишити Магадену. При цьому шоу не покинув і Олександр. Його в свою команду "викрав" Дан Балан.

Як повідомлялося раніше, продюсер Потап і молдавський співак Дан Балан, судді вокального проекту "Голос країни-9", серйозно посварилися в ході 8 випуску, який пройшов 10 березня в ефірі телеканалу "1+1".

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