У всіх на очах! Холостяк Добринін доведе дівчат до сліз у сьомому випуску

У п'ятницю, 19 квітня, відбудеться сьомий випуск романтичного шоу "Холостяк-9".

Головний герой Микита Добринін доведе дівчат до сліз відвертим вчинком (щоб подивитися анонс, проскрольте до кінця сторінки).

Учасниці відправляться з Холостяком у романтичну подорож у Францію, але в аеропорту Парижа гарний настрій зникне. Микита покличе одну дівчину на побачення, а інших кине за місцем прибуття.

Також у Бордо Добринін влаштуває загальне побачення. Але прекрасний вечір перетвориться для дівчат на хворобливе випробування і драму. Адже Микита цілуватиметься з конкуренткою прямо у них на очах.

Заради кого головний герой кине дівчат в аеропорту, і з ким він викличе ревнощі і сльози у дівчат, дізнайтеся у нашому матеріалі 19 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.

До 7 випуску в проекті залишилося сім учасниць. У шостому випуску на дівчат чекало випробування: на проект прийшли три конкурентки. Вони виявилися експертами, які шпигували заради Добриніна.

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