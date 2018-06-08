У США знайшлася позашлюбна дочка легендарної Вітні Х'юстон

У США виявили жінку, яка може виявитися біологічної дочкою легендарної співачки Вітні Г'юстон.

Так, ймовірно, що окрім єдиної дочки Г'юстон, яка померла в 2016 році, у неї був ще одна дитина, з яким Вітні практично не спілкувалася, пише RadarOnline.

36-річна мешканка штату Міссурі Рена Г'юстон стверджує, що саме вона біологічна дочка покійної Вітні.

Вітні Г'юстон з дочкою Комсомольська правда

За словами Рені, Вітні народила її в 1981 році, у віці 18 років і віддала її в дитячий будинок в Сент-Луїсі (США), оскільки дитина могла зруйнувати кар'єру молодий починаючої співачки.

Також Рена повідомила, що в 2010 році Вітні подзвонила їй, а потім навіть відвідала її особисто разом з дочкою Боббі Крістіною Браун.

"Вітні приїхала на вулицю, де я живу, у великій машині. Вона вийшла і ми почали розмовляти. Вона сказала, що є моєю біологічною матір'ю. І що тепер вона хоче бути зі мною", - розповіла Рена.

Однак, родичі Вітні Г'юстон заявили, що вперше чують про цю жінку і не розуміють, як вона збирається довести свої слова. Сім'я передбачає, що це шахрайка, яка претендує на гроші покійної зірки, адже ні співачка, ні Боббі Крістіна вже не можуть підтвердити або спростувати її твердження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вітні Г'юстон - одна з найбільш значущих постатей в історії популярної музики. Вона стала першою афроамериканської співачкою, чиї відеокліпи потрапили в широку ротацію MTV.