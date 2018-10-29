У США застрелили популярного репера: подробиці

У Новому Орлеані (штат Луїзіана, США) 29 жовтня було застрелено популярного американського репера Теодора Джонса, відомого під сценічним ім'ям Young Greatness.

Як пише ВВС, інцидент трапився біля ресторану в рідному місті зірки. Реперу було 34 роки.

Теодор Джонс був виявлений з одиничним кульовим пораненням. Лікарі, що прибули на місце злочину, констатували його смерть на місці.

Теодор Джонс

Злочин розслідує поліція, розшукуються двоє підозрюваних.

Відзначимо, найбільш відомою композицією Young Greatness є трек Moolah 2015 року. Пісня зайняла 85-е місце у головному чарті США Billboard Hot 100.

У березні 2016-го видання Rolling Stone включило Young Greatness у список "10 нових артистів, яких ви повинні знати".

Теодор Джонс

Теодор Джонс

Теодор Джонс

Як писав OBOZREVATEL, у Нью-Йорку в ніч на 7 жовтня був убитий 35-річний репер Френк Снайдер, більш відомий під псевдонімом Hollywood Play.