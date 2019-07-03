У Росії спалахнув новий скандал навколо отруєного Алібасова: що сталося

У Росії розгорівся скандал через продюсера Барі Алібасова, котрий отруївся токсичним засобом для прочищення труб "Кріт".

72-річного музиканта звинувачують у зриві зйомок ток-шоу "На самом деле" на Первом канале: нібито шоумен не з'явився на програму, пославшись на погане самопочуття. Однак сам Барі заперечує подібні заяви і погрожував подати на топовий канал РФ в суд, пише РІА ФАН.

У програмі "На самом деле" планували провести тест для Алібасова на поліграфі, щоб дізнатися правдиві подробиці нещасного випадку і уточнити, чи було отруєння піар-ходом. До зйомок підготувалися грунтовно: покликали експертів, друзів продюсера, його сина Барі-молодшого. Однак сам Алібасов-старший на зйомки не з'явився, пояснивши свою відсутність поганим самопочуттям.

Барі Алібасов russia.tv

Потерпілий від отруєння музикант заперечує подібні заяви, стверджуючи, що знаходився за лаштунками кілька годин. Через це він заявив про плани подати в суд на Перший канал за наклеп.

"Я до кінця досидів на цій програмі. Там була така нахабна брехня, що словами не передати. Я за свої чималі роки вперше з таким стикаюся: зрежисований обман. Свої люди підгодовані сидять, гавкають. Якісь розумники заявляють, що я підлаштував своє лікування", – обурювався продюсер.

Алібасов вказав, що чотири тижні перебував у лікарні на реабілітації. В якості свідків могли виступити як Лідія Федосєєва-Шукшина, так і весь персонал клініки. Зараз чоловік змушений харчуватися через соломинку, а також регулярно відвідувати лікарів. Терапія розписана на півроку.

Алібасов з продюсером на Першому каналі Instagram

"Я буду подавати в суд на брехню, яка виходить від Першого каналу і програмних засобів. Вони роблять все, щоб не правду телеглядачам розповідати, а пропихати свою абсурдну версію. Вони стверджують, що я не лікувався, а піарився", – обурився шоумен.

Піар-директор продюсера Вадим Горжанкін підтвердив, що зйомки справді не відбулися в призначений день. Втім, ефір за участю Барі відбудеться, шоумен прийшов на майданчик, як тільки відчув себе краще. Як доказ Горжанкін опублікував в мікроблозі спільний знімок з Алібасовим, на якому обидва сидять за лаштунками.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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