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У Росії скасували спектаклі з госпіталізованим Добронравовим

4.4тЧитати новину російською

У Росії скасували спектаклі з забороненим в Україні російським актором, зіркою серіалу "Свати" Федором Добронравовим, який раніше потрапив до лікарні.

Так, були скасовані вистави "Де ми?" та "Диваки" у Московському театрі Сатири та в Петербурзі, передає РІА "Новости" із посиланням на агента актора Ірину Сойкіну.

"Спектакль "Де ми?" у Театрі сатири 21 березня скасований, а також спектакль "Диваки"(продюсерської компанії Добронравова) у Петербурзі 25 березня", - повідомила агент.

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Раніше Сойкіна підтвердила, що Добронравов потрапив до лікарні. Вона не розкрила подробиць, але уточнила, що "вже нічого страшного".

Нагадаємо, восени 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова в так званий "чорний список" - перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Причиною цього стала підтримка актором анексії Криму Росією.

Як писав "Обозреватель", раніше Добронравов проговорився про продовження заборонених в Україні "Сватів".

Особа
Федір Добронравов
Місце
Росія
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