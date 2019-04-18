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У Росії раптово померла зірка серіалу "Кадетство": що про це відомо

2.6тЧитати матеріал російською

У Росії раптово померла заслужена артистка РФ Ірина Цивіна, відома за серіалами "Кадетство" і "Ольга".

Їй було 55 років. Причини смерті поки тримаються в секреті. Про це пише ТАСС з посиланням на повідомлення актриси Ксенії Хаїрової, яка тісно дружила з Цивіною.

"Ірина померла, тільки що розмовляла з моргом, мені підтвердили. Її тіло привезли сьогодні о першій годині ночі, причина смерті поки невідома", – розповіла подруга померлої. Цікаво, що раніше повідомлялося, що артистка багато пила (ролик про це дивіться в кінці новини).​​​​

Ірина Цивіна і Олександр Головін в серіалі "Кадетство"

Ірина Цивіна і Олександр Головін в серіалі "Кадетство"

24СМІ

Відзначимо, Ірина Цивіна народилася 1 липня 1963 року в місті Мінську, звідки в юності переїхала у Москву. Закінчила школу-студію МХАТ, працювала в Московському академічному театрі, МХАТ імені Чехова і "Сатириконі". З 1993 року по 2003 рік жила і працювала в США.

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Цивіна була членом Спілки кінематографістів Росії і Гільдії акторів кіно. У 1994 році випустила книгу, присвячену життю і творчості народного артиста СРСР Євгена Євстигнєєва, дружиною якого була шість років, до його смерті.

Актриса знімалася в серіалах "Поліцейський з Рубльовки", "По той бік смерті", "Петрівка, 38", "Татусеві дочки", фільмах "В смузі прибою", "Йолки-палки!", "Принцеса цирку" та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в віці 68 років раптово помер відомий російський актор Олексій Булдаков виконавець головної ролі в серії фільмів "Особливості національної ...".

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