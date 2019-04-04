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У Росії актриса вдарила глядачку по обличчю: що трапилося

1.6тЧитати матеріал російською

У Росії під час вистави "Вантаж 300" художниці-акціоністки Катрін Ненашевої одна з глядачок отримала ляпаса від актриси.

За словами постраждалої, інцидент стався під час участі в імерсивній виставі про насильство, де глядачі можуть взаємодіяти з акторами. Про це пише Lenta.Ru з посиланням на видалений пост в її Instagram-акаунті.

Спектакль був присвячений насильству. Під час дії глядачка заявила, що спостереження за насильством прирівнюється до участі в ньому, і запропонувала всім потанцювати. У відповідь одна з актрис, як стверджує дівчина, з розмаху вдарила її по лівій щоці, потрапивши у вухо, на якому вона нещодавно перенесла отит.

Ненашева після інциденту заявила в Facebook, що під час вистави ляпас отримала ще одна глядачка, проте не стала обурюватися, оскільки "знала, куди йшла". Двом дівчатам, розповіла акціоністка, творці шоу принесли особисті і публічні вибачення, запропонували повернути гроші за квиток і відшкодувати вартість звернення до лікарів.

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"Показ всюди підноситься як імерсивний, що порушує кордони дії, і передбачає взаємодію з глядачами та акторами в різних формах. Відвідування показу – ваше особисте рішення дорослої дієздатної людини", – нагадала Ненашева.

Вона підкреслила, що після події глядачі будуть підписувати спеціальний договір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Монголії під час гастролей помер російський актор Олексій Булдаков, знаменитий за роллю генерала Іволгіна в серії фільмів "Особливості національної ...".

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заПППукин вовка
заПППукин вовка
ПИД,,,рашенский дурдом!!!
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