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У Путіна вирішили покарати Катамадзе через відмову їздити в Росію

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Російський сенатор Олексій Пушков запропонував обмежити в'їзд в Росію грузинській співачці Ніно Катамадзе, яка вже і так відмовилася туди їздити.

Про це парламентарій повідомив в ході засідання Ради Федерації 10 липня, передає агенство "Москва".

"На мій погляд, заява Катамадзе, яка стверджує, що ненавидить Росію, але при цьому приїжджає сюди виступати на концертах і заробляти гроші - є аморальною, цинічною. У зв'язку з цим запропонував би поширити на неї обмежувальні заходи щодо в'їзду в Російську Федерацію і чинити так надалі з тими фігурами, які будуть виступати з русофобськими висловлюваннями", - заявив Пушков.

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Ніно Катамадзе

Ніно Катамадзе

24СМІ

Його ідею підтримала голова Ради Федерації Валентина Матвієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ніно Катамадзе підтримала мітингувальників у Тбілісі, які збираються біля будівлі парламенту в Грузії, і заявила, що більше не збирається виступати в Росії.

В результаті на артистку посипалася критика. Зокрема, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов обізвав її заяву "рекламною кампанією" і зажадав від жителів Грузії вибачень перед РФ за події 2008 року.

Популярний співак Сосо Павліашвілі закликав не засуджувати джазову виконавицю. Пізніше стало відомо, що концерт Катамадззе в Москві так і не скасували.

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Теми
Російсько-український конфлікт Протести в Грузії
Особи
Олексій Пушков Ніно Катамадзе
Місце
Росія
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