У Пугачової розповіли про концерт в Україні: що відомо

Раніше в ЗМІ повідомили, що російська примадонна Алла Пугачова зібралася з концертом в Україну. У артистки прокоментували чутки.

Так, концертний директор Пугачової Олена Чупракова заявила, що найближчим часом відвідувати Україну артистка не планує, але в країну незабаром приїде дочка примадонни Крістіна Орбакайте. Про це пише URA.RU.

Повідомлялося, що примадонна візьме участь в фестивалі латвійської артистки Лайми Вайкуле в Одесі у серпні-2019. Нібито Пугачова виступить на сцені в якості таємного гостя. Чутки підігрівалися і тим, що артистка тісно дружить з Лаймою вже багато років.

Алла Пугачова факти

"Ні, у нас немає в планах такого на найближчий час", – заявила Чупракова.

Новини Скандал з Пугачовою в Росії отримав неприємне продовження

Вона також зазначила, що на сцені фестивалю Вайкуле в Одесі нібито виступить дочка Пугачової Крістіна Орбакайте. Організатори фестивалю, в свою чергу, на прокоментували цю інформацію офіційно.

Пугачова нібито зібралася в Україну Facebook

Фестиваль Лайми Вайкуле LAIMA RENDEZVOUS ODESSA буде проходити з 8 по 10 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Алла Пугачова спровокувала скандал через те, що проїхалася на машині по перону Ризького вокзалу в Москві.

Примадонна під'їхала прямо до вагону на лімузині, через що на неї полилася рікою критика користувачів. Пугачову звинуватили в "панських замашках" і порівняли з Путіним.

Пізніше з'явилися чутки, що співробітника вокзалу, який допустив поїздку по перону (а це заборонено правилами), повинні звільнити. Однак в РЖД спростували дані про звільнення начальника Ризького вокзалу.

Скандал широко поширився на просторах інтернету, за Пугачову почали масово заступатися колеги по цеху, закликавши суспільство припинити нападки на примадонну.

Згодом конфлікт вийшов на новий рівень – на зірку поскаржилися в ДАІ з вимогою провести перевірку і порушити кримінальну справу про адміністративне порушення.

Примітно, що незабаром сама Алла відреагувала на скандал.

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