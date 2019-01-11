У Пуерто-Ріко застрелили популярного репера і захисника геїв

У Пуерто-Ріко (Північна Америка) невідомі декількома пострілами з вогнепальної зброї убили популярного репера Кевіна Фрета. Співак називав себе першим у Латинській Америці треп-виконавцем, який відкрито оголосив про свою нетрадиційну орієнтацію.

Як пише Billboard, 24-річний Фрет був застрелений на вулиці під час того, як їхав на своєму мотоциклі. У репера влучили вісім куль. Поліція розслідує убивство.

Фото: youtube.com

Згідно з інформацією, Кевін Фрет неодноразово публічно виступав на захист прав сексуальних меншин, за що часто піддавався критиці. Місцеві джерела стверджують, що після стрілянини співака живим ще встигли доправити у клініку, проте там він таки помер від отриманих поранень.

"Він був артистичною душею, мрійником із великим серцем. Його пристрастю була музика, і йому ще так багато потрібно було зробити", — розповів журналістам його менеджер Едуардо Родрігес.

Водночас представник музиканта закликав суспільство покласти край насильству. З початку цього року на вулицях Пуерто-Ріко були вбиті вже 22 людини.

Як писав раніше OBOZREVATEL, у липні 2018 року в США невідомі застрелили 20-річного реп-виконавця Джасея Дуейна Онфроя, відомішого під псевдонімом XXXTentacion. Відомо, що на репера напали, коли він виходив зі свого мотосалону.

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