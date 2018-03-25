У новому кліпі Пивоварова знялася сексуальна телеведуча

У новому кліпі популярного українського музиканта Артема Пивоварова під назвою "Полнолуние" знялася ведуча телеканалу "Music Box UA" - Юлія Коханова (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Дівчина є затребуваною моделлю і обличчям хіт-параду української музики "SVOЇ". Її знайомство з Пивоваровим відбулося саме на "Music Box UA", розповіла Коханова "Обозревателю".

Юлія Коханова Кадр з відео

"Я знаю Артема як талановитого музиканта і класну людину, і давно є прихильницею його творчості. Тому, коли мені була запропонована роль в "Полнолунии"- не роздумувала ні секунди", - говорить Юлія.

Юлія Коханова Прес-служба Юлії Коханова

За словами Коханова, над створенням ілюзорного світу і пасток свідомості, знімальна група на чолі з "Manifest production" працювала майже добу. Основною локацією відео став Оперний театр.

"Звичайно, робота над кліпом відрізняється від зйомок на телебаченні або фотосесій для проектів в fashion-індустрії. Було непросто виконувати свою роль, не бачачи спецефектів на наступній стадії процесу - монтажі. Ми знали сценарій і мали уявлення фінальної картинки, але відігравали виключно режисерські пропоновані обставини. Мені здається, завдяки злагодженій команді та любові кожного учасника до творчості, у нас все вийшло", - ділиться телеведуча.

Юлія Коханова Прес-служба Юлії Коханова

Відзначимо, що поки кліп "Полнолуние" Артема Пивоварова активно набирає перегляди в мережі, Юлія Коханова готується до ще одного рейтингового проекту.

Як повідомляв "Обозреватель", Коханова недавно повернулася з райської відпустки у сонячній Домінікані та поділилася яскравими фотографіями.