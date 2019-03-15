"У нічному барі": Вайкуле розповіла про молодість з Пугачовою

Відома радянська і латвійська співачка Лайма Вайкуле розповіла, як уперше зустрілася з Аллою Пугачовою та яке враження справила на неї зірка.

Так, за словами Вайкуле, Пугачова була однією з перших радянських співачок, з якою Лайма познайомилася наживо. Тоді, на початку 80-х, вона тільки починала будувати кар'єру співачки і вчилася в Москві. Про це йшлося у програмі "Говорящие головы", випуск якої опублікований на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я вчилася в ГІТІСі в Москві, і побачила афішу, концерту Карцева та Ільченка, і тоді з ними була ще якась жінка. І туди не можна було потрапити! Я взагалі тоді не знала нікого зі співаків. Пугачова проходила повз, мені здавалося, вона висока, з довгим волоссям, блондинка. Я попросила її, вона провела нас туди. Так ми і познайомилися", – розповіла Вайкуле.

Вайкуле і Пугачова KP. UA

Артистка додала, що Пугачова не справила на неї особливого враження, тому через деякий час вона її забула.

"Я ще подумала, яка вона класна, вона мені дуже сподобалася. А потім я її і зовсім забула, навіть не знала що саме вона співає. Побачила вже пізніше в нічному барі", – пояснила Вайкуле.

Відзначимо, наразі примадонна і Лайма Вайкуле досить тісно спілкуються. Більше того, вони є сусідами по дачі у Юрмалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року Вайкуле спровокувала скандал, заявивши, що не поїде з концертами в анексований Крим, незважаючи на великі гонорари.

У Росії бурхливо відреагували на подібні слова. Зокрема, депутат Держдуми Дмитро Свищов розкритикував співачку.

Пізніше в ефірі пропагандистського каналу Вайкуле спробувала виправдатися і сказала, що її неправильно зрозуміли. Насправді, в Крим вона поїхати може, але тільки, якщо на це дадуть дозвіл у Латвії.

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