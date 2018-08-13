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СпортLady

"У неї там бізнес": російський співак відреагував на слова Вайкуле про Крим

12.5тЧитати новину російською

Співачка Лайма Вайкуле, яка наробила шуму в мережі своєю категоричною позицією щодо Криму, є громадянкою Латвії, тому засуджувати її за висловлювання про анексований Росією півострові немає жодного сенсу.

Таку думку російський співак та композитор Юрій Лоза в бесіді з журналістами РИА "Новости" аргументував тим, що артистка нібито просто хвилюється за свій бізнес у Латвії.

Юрій Лоза

Фото: life.ru

"Лайма Вайкуле - громадянка Латвії. У неї там бізнес, фестиваль і так далі. Їй треба бути в хороших відносинах із латвійською владою. Влада Латвії ставиться до приєднання Криму негативно. Навіщо їй псувати відносини зі своїми керівниками?" - заявив він.

"Якби вона була росіянкою, ми б мали право щось говорити з цього приводу. Але вона жителька іншої країни. Навіщо її засуджувати? Не їде, то не їде", - додав Лоза.

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Нагадаємо, в ЗМІ викликали резонанс слова латвійської знаменитості Лайми Вайкуле. Під час однієї з прес-конференцій напередодні концерту артистка відповіла на гостре питання журналіста, заявивши, що за жодних умов не погодиться їхати в Крим.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, латвійський композитор Раймонд Паулс заявив, що підтримує вибір співачки Лайми Вайкуле щодо анексованого Росією півострова.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особи
Лайма ВайкулеЮрій Лоза
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Gordon Yury
Gordon Yury
Как же жителей залесья пучит от того, что люди могут высказывать свои мысли и им за это ничего не будет! Почаще читайте ОБОЗРЕВАТЕЛЬ и будете знать правду о том, что постсоветское пространство думает о рашке и ее солнцеподобном карлике-главаре.
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
вот и кончился её фестивальный бизнес ... остались деревенские латышские посиделки и приглашённый маракевич
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СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Да тьфу на неё три раза! Надоела эта латышская зараза. :о))
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