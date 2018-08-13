"У неї там бізнес": російський співак відреагував на слова Вайкуле про Крим

Співачка Лайма Вайкуле, яка наробила шуму в мережі своєю категоричною позицією щодо Криму, є громадянкою Латвії, тому засуджувати її за висловлювання про анексований Росією півострові немає жодного сенсу.

Таку думку російський співак та композитор Юрій Лоза в бесіді з журналістами РИА "Новости" аргументував тим, що артистка нібито просто хвилюється за свій бізнес у Латвії.

Юрій Лоза Фото: life.ru

"Лайма Вайкуле - громадянка Латвії. У неї там бізнес, фестиваль і так далі. Їй треба бути в хороших відносинах із латвійською владою. Влада Латвії ставиться до приєднання Криму негативно. Навіщо їй псувати відносини зі своїми керівниками?" - заявив він.

"Якби вона була росіянкою, ми б мали право щось говорити з цього приводу. Але вона жителька іншої країни. Навіщо її засуджувати? Не їде, то не їде", - додав Лоза.

Нагадаємо, в ЗМІ викликали резонанс слова латвійської знаменитості Лайми Вайкуле. Під час однієї з прес-конференцій напередодні концерту артистка відповіла на гостре питання журналіста, заявивши, що за жодних умов не погодиться їхати в Крим.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, латвійський композитор Раймонд Паулс заявив, що підтримує вибір співачки Лайми Вайкуле щодо анексованого Росією півострова.