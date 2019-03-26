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''У неї давно немає голосу, це не спів'': відомий критик відмовився прийти на ювілей Пугачової

1.1тЧитати матеріал російською

Російський критик Сергій Сосєдов відмовився прийти на ювілейний концерт примадонни Алли Пугачової, навколо якого не вщухають скандали. 15 квітня артистці виповниться 70 років.

Як зазначив Сосєдов у своєму коментарі порталу "Дни.ру", останній "нормальний" живий концерт Пугачової "був 20 років тому". Те, чим займається артистка сьогодні, — це не спів.

''У неї давно немає голосу, це не спів'': відомий критик відмовився прийти на ювілей Пугачової

Фото: tochka.net

"Її останній нормальний живий концерт був 20 років тому. У неї вже давно немає голосу, це не спів. Сьогодні так будь-хто з вулиці заспіває", — висловився він.

Росіян критик закликав ігнорувати нашумілий концерт примадонни. "У 70 років співачка не здобула ні мудрості, ні доброти, нічого", — різко додав Сосєдов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, через гучний концерт Пугачової в мережі розгорілася низка скандалів. Перш за все користувачів обурило те, що артистці одна з державних установ надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів для організації заходу.

Також музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. Поведінку артистки він назвав хамською і цинічною.

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Особи
Алла ПугачоваСергій Сосєдов
Місце
Росія
Теги
концертНовини Росії
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