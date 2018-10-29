У нашийнику і з рогами: Аліна Гросу показала фото у незвичайному образі

Відома українська співачка, яка живе і працює в Росії, Аліна Гросу поділилася своїм образом на минулий Хелловін.

Знімок у страхітливому образі виконавиця оприлюднила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На фотографії вона позує у червоній блузі, чорному нашийнику з шипами і силіконовій масці з рогами і африканськими косичками.

"Всім привіт. Знаю, багато хто не любить Хелловін. Але я фанат будь-яких свят, вони піднімають настрій, тому я, користуючись нагодою, планую відзначати його і цього разу, створюючи чарівно-казкову атмосферу і для свого оточення, і для себе...", — написала Гросу під фото.

"Вирізаю гарбуза, шукаю спайдермена по ТБ, на задньому фоні, транслюють дитячий фільм "Каспер", готую гарбузовий відьмацький крем-суп, кекси з бруду (шоколадної крихти) з привидами зверху (ванільним морозивом)... І паралельно розглядаю варіанти костюмів .. На цьому, власне кажучи, і застрягла... Не знаю, що обрати, порадите?", — додала співачка.

Шанувальники Гросу неоднозначно відреагували на незвичайну фотографію. Деякі назвали співачку чарівною, інші — страшною, а хтось навіть порадив співачці костюм на цей Хелловін.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 27 і 28 жовтня Стародавній Київ у "Парку Київська Русь" запросив дати бій Хелловіну, а заодно і "вшанувати" наших персонажів — героїв казок дитинства і давньослов'янської міфології.