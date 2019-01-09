''У нас навіть немає страховки'': Дорофєєва раптово потрапила в лікарню

Українська поп-діва, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва потрапила в лікарню під час своєї відпустки, яку проводить в Дубаї (ОАЕ) разом з чоловіком Володимиром Дантесом.
Так, артистка захворіла в перший день відпочинку, про що повідомила своїм фоллоферам в Instagram. Пізніше стало відомо, що вона потрапила в лікарню, так як її стан погіршився. Про це розповів Дантес в своїх InstaStories (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Це Надя Дорофєєва, через неї ми сьогодні не поїдемо на вежу Бурдж-Халіфа, тому що ми де? Ми в лікарні. Спасибі, Надю, за екскурсію і за те, що ти завжди хворієш, коли у нас навіть немає страхування", – з гумором розповів чоловік співачки.
Скріншот з Stories
Instagram @vladimirdantes
Також Дантес в доказ продемонстрував лікарняну палату, в якій знаходилася Дорофєєва.
Відзначимо, напередодні сама Надя в соціальній мережі також зазначила, що хворіти під час відпустки – для неї своєрідна традиція.
Скріншот з Stories
Instagram @vladimirdantes
Скріншот з Stories
Instagram @vladimirdantes
"Захворіти в перший день своєї першої подорожі в Дубай – done! Мої нові друзі – температура і кашель", – повідомила артистка.
Шанувальники занепокоїлися станом співачки і почали активно бажати їй якнайшвидшого одужання в коментарях.
Не знаю як у вас, але по-моєму у мене з'являється традиція - хворіти у відпустці))) Під час роботи у мене немає такої переваги .. а тут якраз - на тобі 2 тижні суцільного задоволення. Болей - не хочу))) Захворіти в перший день своєї першої подорожі в Дубай - done✔️. Мої нові друзі - температура і кашель - всіляко намагаються перешкодити насолоджуватися довгоочікуваним відпочинком, а тут тааааак красиво і стільки всього заплановано ... Але я все-таки змогла вийти на пляж і трохи погрітися 🙏 Решту часу я валявся в нашому красивому номері, в який нам принесли вже 2 пляшки Prosecco) Мабуть думають, що ми молодята 😇 😂 Ну а ви як развлекаетесь у вільний від роботи час? @fivepalmjumeirah #fivepalmjumeirah
"Надійко, не засмучуйся. Все буде добре, видужуй скоріше!" – написали фоловерів.
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