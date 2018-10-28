У Москві серйозно побили знаменитого репера: подробиці інциденту

Знаменитого російського репера Олексія Долматова, більш відомого під псевдонімом Гуф, побили побили в нічному клубі Москви.

Інцидент стався під час святкової вечірки, на якій виступав Гуф. Через те, що репер виступив неякісно і провів на сцені менше обумовленого часу, один з відвідувачів завдав йому кілька ударів по голові, повідомило РІА Новини.

За версією деяких ЗМІ, Долматов співав на дні народження сина одного з впливових московських багатіїв. Саме батькові іменинника не сподобалася творчість артиста, в зв'язку з чим він побив музиканта.

Гуф The Flow

В результаті бійки Гуф отримав травми, але відмовився від госпіталізації. Також Олексій написав заяву в поліцію. Обставини події наразі з'ясовуються. Сам виконавець інцидент поки що не коментує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Москві побили солістку популярної групи "Маша і ведмеді" Марію Макарову, в результаті чого вона отримала тілесні ушкодження.