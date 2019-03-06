"Намагалися викрасти дитину": у Москві побили матір і брата Дудя. Всі подробиці

У Москві побили маму і брата відомого журналіста і блогера Юрія Дудя під час спроби викрадення його племінника. Справа дійшла до суду, з'явилися подробиці інциденту.

На Анну Степанівну та Ігоря напали в одному із західних районів столиці РФ, повідомив Telegram-канал Mash (подивитися відео можна в кінці матеріалу).

Як з'ясувалося пізніше, інцидент трапився ще восени 2018 року, проте з якихось причин тоді правоохоронці відмовилися реагувати на побиття родичів журналіста.

Юрій Дудь Adindex

За кілька місяців у поліції порушили кримінальну справу за статтею 116 КК РФ — побої. Правоохоронці почали розслідування і уже знайшли винуватців.

Мама Дудя, 62-річна Анна Степанівна, є викладачем хімії в Московському училищі олімпійського резерву №3. Ігорю, рідному брату Юрія — 39 років. Побили їх просто біля будинку і, судячи за повідомленнями поліції, нападників було кілька.

У січні поліція відмовила у порушенні справи. За кілька днів прокуратура скасувала рішення, справу повернули на додаткову перевірку.

Мама Юрія Дудя Анна Степанівна Mash

Як з'ясувалося, винуватцями ситуації виявилися колишня дружина Ігоря Дудя Юлія і її батько. Так, брат Юрія зараз розлучається зі своєю дружиною, пара не може поділити маленького сина. Того ранку батько і бабуся вели хлопчика в дитячий садок. Щойно вони вийшли з під'їзду, біля будинку з'явилися дві машини: Mercedes ML і Chevrolet Tahoe. Звідти вийшли дружина, батько дружини — відомий московський бізнесмен і троє його охоронців.

Винуватці інциденту спробували відібрати дитину і затягнути її в авто, брату Дудя вдалося "відбити" хлопчика. В результаті зловмисники втекли на своїх автомобілях.

Зі свого боку невістка Дудя Юлія зі свого боку звинуватила його сім'ю в нападі і викраданні дитини. Поліції вона сказала, що її нібито силоміць розлучили з сином.

Дружина Ігоря Дудя Юлія з сином Mash

"У нас із чоловіком конфлікт з приводу визначення місця проживання дитини. Ми мирно розійшлися, але потім він порадився з сім'єю, викрав у мене сина і відвіз до своїх батьків. З початку осені він давав мені спілкуватися з сином на тюремних умовах. В його присутності, коли йому зручно. Ми з моїм татом приїхали поговорити. Син 8,5 років ріс зі мною, а тепер його забрали — як так? Адже Ігор ходить вранці на роботу, потім утикається в комп'ютер, йому дитина по барабану", — висловилася Юлія.

Також вона додала, що мирно вирішити конфлікт не вийшло і саме тому вона вирішила таким різким способом забрати дитину.

"Я Стьопу забрала, посадила в машину. Ігор підбіг, став виривати у мене, кричати "допоможіть, врятуйте", задушливим прийомом взяв сина за шию. Йому було байдуже, як при цьому дитина почувається. Тато мій спробував відтягнути його руку, щоб Стьопа не задихнувся. А тепер вони обертають всю справу так, ніби приїхали зовсім хворі люди", – підсумувала вона

Незабаром стало відомо, що в Москві у середу, 6 березня відбувся суд у справі про побиття матері і брата Дудя: свідки підтвердили. що дружина кілька разів ударила Ігоря. Також у мережі з'явилося відео самого інциденту, зняте на вуличні камери спостереження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Москві серйозно побили популярного російського актора з серіалів "Ранетки", "Кадетство" і "Солдати" Віталія Абдулова.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.