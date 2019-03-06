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"Намагалися викрасти дитину": у Москві побили матір і брата Дудя. Всі подробиці

29.7тЧитати матеріал російською

У Москві побили маму і брата відомого журналіста і блогера Юрія Дудя під час спроби викрадення його племінника. Справа дійшла до суду, з'явилися подробиці інциденту.

На Анну Степанівну та Ігоря напали в одному із західних районів столиці РФ, повідомив Telegram-канал Mash (подивитися відео можна в кінці матеріалу).

Як з'ясувалося пізніше, інцидент трапився ще восени 2018 року, проте з якихось причин тоді правоохоронці відмовилися реагувати на побиття родичів журналіста.

Юрій Дудь

Юрій Дудь

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За кілька місяців у поліції порушили кримінальну справу за статтею 116 КК РФ — побої. Правоохоронці почали розслідування і уже знайшли винуватців.

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Мама Дудя, 62-річна Анна Степанівна, є викладачем хімії в Московському училищі олімпійського резерву №3. Ігорю, рідному брату Юрія — 39 років. Побили їх просто біля будинку і, судячи за повідомленнями поліції, нападників було кілька.

У січні поліція відмовила у порушенні справи. За кілька днів прокуратура скасувала рішення, справу повернули на додаткову перевірку.

Мама Юрія Дудя Анна Степанівна

Мама Юрія Дудя Анна Степанівна

Mash

Як з'ясувалося, винуватцями ситуації виявилися колишня дружина Ігоря Дудя Юлія і її батько. Так, брат Юрія зараз розлучається зі своєю дружиною, пара не може поділити маленького сина. Того ранку батько і бабуся вели хлопчика в дитячий садок. Щойно вони вийшли з під'їзду, біля будинку з'явилися дві машини: Mercedes ML і Chevrolet Tahoe. Звідти вийшли дружина, батько дружини — відомий московський бізнесмен і троє його охоронців.

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Винуватці інциденту спробували відібрати дитину і затягнути її в авто, брату Дудя вдалося "відбити" хлопчика. В результаті зловмисники втекли на своїх автомобілях.

Зі свого боку невістка Дудя Юлія зі свого боку звинуватила його сім'ю в нападі і викраданні дитини. Поліції вона сказала, що її нібито силоміць розлучили з сином.

Дружина Ігоря Дудя Юлія з сином

Дружина Ігоря Дудя Юлія з сином

Mash

"У нас із чоловіком конфлікт з приводу визначення місця проживання дитини. Ми мирно розійшлися, але потім він порадився з сім'єю, викрав у мене сина і відвіз до своїх батьків. З початку осені він давав мені спілкуватися з сином на тюремних умовах. В його присутності, коли йому зручно. Ми з моїм татом приїхали поговорити. Син 8,5 років ріс зі мною, а тепер його забрали — як так? Адже Ігор ходить вранці на роботу, потім утикається в комп'ютер, йому дитина по барабану", — висловилася Юлія.

Також вона додала, що мирно вирішити конфлікт не вийшло і саме тому вона вирішила таким різким способом забрати дитину.

"Я Стьопу забрала, посадила в машину. Ігор підбіг, став виривати у мене, кричати "допоможіть, врятуйте", задушливим прийомом взяв сина за шию. Йому було байдуже, як при цьому дитина почувається. Тато мій спробував відтягнути його руку, щоб Стьопа не задихнувся. А тепер вони обертають всю справу так, ніби приїхали зовсім хворі люди", – підсумувала вона

Незабаром стало відомо, що в Москві у середу, 6 березня відбувся суд у справі про побиття матері і брата Дудя: свідки підтвердили. що дружина кілька разів ударила Ігоря. Також у мережі з'явилося відео самого інциденту, зняте на вуличні камери спостереження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Москві серйозно побили популярного російського актора з серіалів "Ранетки", "Кадетство" і "Солдати" Віталія Абдулова.

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Особа
Юрій Дюдь
Тег
Новини Росії
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Не удивительно...на ПаРаше не любят критику и неудобные вопросы. Жаль,Дудь именно такие и ставил. Увы,раноьили поздно это ожидалось,как и в случае с Немцовым. Оба Адекватно не устраивали царя,обоих начали прессовать (одного убили и замяли). Скрепная помойка. Радует,что только боты на чужих ресах отрабатывают копейки,другие хоть желают смерти Хуйла.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Какое фуфло...осенью...Нафиг вам это гавно??не о чем писать??
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