У Москві прощаються з легендарним режисером Данелією: фото і відео похорону

У Москві проходить церемонія прощання з легендарним радянським режисером і продюсером, автором картин "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Кин-дза-дза" и "Мимино" Георгієм Данелією, який помер у четвер, 4 квітня.

Данелія пішов з життя у віці 88 років. Офіційною причиною смерті є зупинка серця. Церемонія проходитиме в московському Будинку кіно, пише MK.Ru (в кінці новини дивіться трансляцію похорону).

Георгій Данелія orloffmagazine.com

Біля будівлі Будинку кіно зібралися десятки людей – друзі, колеги і шанувальники творчості Георгія Данелії. На похорон вже прибули багато зірок радянського і російського кінематографа, а також продюсер Сергій Сельянов, письменник Борис Зеленський, мультііплікатор і народний артист Росії Юрій Норштейн та інші.

Похорон Георгія Данелії MK.Ru

Новини Стала відома доля спадщини померлого Данелії

Похорон Георгія Данелії MK.Ru

Після закінчення жалобної церемонії і відспівування Георгій Данелія буде похований на Новодівочому кладовищі у Москві.

Похорон Георгія Данелії MK.Ru

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2019 Георгій Данелія потрапив в реанімацію із запаленням легенів у важкому стані. У реанімації лікарі ввели його у штучну кому. За кілька днів до смерті його стан серйозно погіршився.

За словами відомого російського пульмонолога, академіка РАН, директора НДІ пульмонології Олександра Чучаліна, який багато років спостерігав за станом Данелії, він був важкохворим людиною і багато років боровся з проблемами зі здоров'ям.

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