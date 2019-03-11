У Москві на концерті відомого рок-гурту вбили глядача: відео

У російській столиці на концерті відомого німецького рок-гурту In Extremo вбили людину. Інцидент трапився у клубі ГлавClub Green Concert.

Під час виступу рокерів між двома глядачами зав'язалася бійка, в результаті якої травми, несумісні з життям, отримав 31-річний чоловік Руслан Сиченко. Про це повідомив Telegram-канал Mash (щоб подивитися відео з концерту, доскрольте новину до кінця).

Постраждалого знайшли вночі після концерту всередині будівлі. Лікарі намагалися надати йому медичну допомогу, але врятувати чоловіка не вдалося.

Гурт In Extremo YouTube

"Хлопця побив один із відвідувачів вечірки", — зазначили у пабліку.

Убитий у московському клубі Руслан Сиченко Mash

Зазначимо, ГлавClub Green Concert — популярний у Москві концертний майданчик, де відбуваються виступи багатьох відомих музикантів та колективів. Адміністрація закладу поки не прокоментувала інцидент. Щодо того, як вплине ця ситуація на роботу клубу, також невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у київському метро невідомі побили учасника популярного вокального шоу "Голос країни" Андрія KHAYAT.

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