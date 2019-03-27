У мережу злили яскраві спойлери нового кліпу Rammstein

У четвер, 28 березня, німецькі індастріал-металісти Rammstein випустять перший сингл Deutschland з нового студійного альбому, реліз якого очікується вже в квітні цього року.

За день до виходу синглу в мережу злили шість коротких відеоспойлерів з кадрами кліпу, а також його обкладинку. OBOZREVATEL зібрав все, що відомо про прийдешні альбомі та синглі гурту.

Фото: reddit.com

На початку тижня на сторінках Reddit кипіли суперечки навколо фотографії, яку назвали обкладинкою майбутнього синглу Deutschland. Зображення з чорношкірою дівчиною в лицарських обладунках назвали фейковою.

Вже у вівторок, 26 березня, на офіційному каналі Rammstein в YouTube з'явився перший тизер синглу. На короткому відео учасники гурту постали в образах євреїв-в'язнів концтаборів на шибениці.

Оцінивши ролик, деякі фани Rammstein підкреслили розбіжність між темами концтаборів і жінкою в обладунках. На їхню думку, відео лише підтвердило, що "обкладинка синглу" є фейком.

Однак незабаром в мережі спливли шість коротких відеоспойлерів, на яких також з'являється вищезгадана дівчина. На відео вона з'являється в різних образах, в тому числі і з головою вокаліста Тилля Ліндеманна в руках.

Фото: reddit.com

Як пише Telegram-канал "СОЛЬ", сьомий альбом гурту може стати однойменним (отримає назву Rammstein). Ця версія з'явилася після того, як в мережу злили фото, нібито скрін з адмінки торгового майданчика Amazon, на якому згадуються альбом гурту під назвою Rammstein та сингл Deutschland.

Останній на даний момент, свій шостий студійний альбом Liebe Ist Fur Alle Da, гурт випустив восени 2009 року.

Як писав раніше OBOZREVATEL, 12 треків канадського репера Дрейка у 2018 році потрапляли в першу десятку рейтингу Billboard. Таким чином музикант побив рекорд культових британців The Beatles, які в 1964 році займали місця в цій же десятці з 11 піснями.

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