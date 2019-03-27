У мережі виявлено відверті фото дочки Емінема: як виглядає красуня

У мережі показали, як зараз виглядає дочка знаменитого репера Емінема (Маршалл Метерс) Хейлі. Дівчина, яка раніше ретельно ховалася від сторонніх очей, відновила свій аккаунт в Instagram і опублікувала там кілька відвертих знімків у бікіні.

23-річна Хейлі Джейд Скотт наразі далека від шоу-бізнесу і намагається не обговорювати особисте життя, а також життя її родини з пресою. Вона рідко з'являється на світських тусовках, а про її стосунки із зірковим батьком відомо тільки те, що вони дуже близькі, хоч живуть у різних штатах США. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виглядає доросла дочка відомого в усьому світі репера.

Емінем з донькою Хейлі Скотт Eva.ru

Нагадаємо, що Хейлі є єдиною дочкою Емінема від колишньої дружини Кімберлі Скотт. Дівчинка народилася в грудні 1995 року. Примітно, що її батьки одружилися лише через 4 роки, в 1999-му. Через два роки Емінем і Кімберлі подали на розлучення. Репер після розлучення взяв дочку під власну опіку. У його дискографії Хейлі згадується в багатьох треках, зокрема, батько присвятив їй окрему композицію Hailie's Song.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емінем новим треком встановив абсолютний рекорд в YouTube.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.