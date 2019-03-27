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У мережі виявлено відверті фото дочки Емінема: як виглядає красуня

1.1тЧитати матеріал російською

У мережі показали, як зараз виглядає дочка знаменитого репера Емінема (Маршалл Метерс) Хейлі. Дівчина, яка раніше ретельно ховалася від сторонніх очей, відновила свій аккаунт в Instagram і опублікувала там кілька відвертих знімків у бікіні.

23-річна Хейлі Джейд Скотт наразі далека від шоу-бізнесу і намагається не обговорювати особисте життя, а також життя її родини з пресою. Вона рідко з'являється на світських тусовках, а про її стосунки із зірковим батьком відомо тільки те, що вони дуже близькі, хоч живуть у різних штатах США. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виглядає доросла дочка відомого в усьому світі репера.

Емінем з донькою Хейлі Скотт

Емінем з донькою Хейлі Скотт

Eva.ru

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a rooster almost made me fall out of this tree 🙊🌴

Публікація від Hailie Scott (@ hailiescott1)

aloha

Публікація від Hailie Scott (@ hailiescott1)

i do not think i'll ever stop posting about this place #tbt

Публікація від Hailie Scott (@ hailiescott1)

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here's to the near end of bathing suit season

Публікація від Hailie Scott (@ hailiescott1)

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Публікація від Hailie Scott (@ hailiescott1)

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Публікація від Hailie Scott (@ hailiescott1)

Нагадаємо, що Хейлі є єдиною дочкою Емінема від колишньої дружини Кімберлі Скотт. Дівчинка народилася в грудні 1995 року. Примітно, що її батьки одружилися лише через 4 роки, в 1999-му. Через два роки Емінем і Кімберлі подали на розлучення. Репер після розлучення взяв дочку під власну опіку. У його дискографії Хейлі згадується в багатьох треках, зокрема, батько присвятив їй окрему композицію Hailie's Song.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емінем новим треком встановив абсолютний рекорд в YouTube.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

Особа
Емінем
Тег
шоу-бизнес
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