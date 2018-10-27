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У мережі опублікували рідкісні фото Миколи Караченцова

4.7тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися рідкісні фотографії померлого 26 жовтня російського актора театру і кіно Миколи Караченцова.

Знімки опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook фотожурналіст, член Донецької обласної організації національної спілки фотохудожників України Сергій Ваганов.

Новини
Помер актор Микола Караченцов

"Микола Караченцов. 27 жовтня 1944 р. - 26 жовтень 2018 р. Фотографії 2002 року з Бердянського кінофестивалю", - написав він.

У мережі опублікували рідкісні фото Миколи Караченцова

Facebook Сергій Ваганов

У мережі опублікували рідкісні фото Миколи Караченцова

Facebook Сергій Ваганов

У мережі опублікували рідкісні фото Миколи Караченцова

Facebook Сергій Ваганов

У мережі опублікували рідкісні фото Миколи Караченцова

Facebook Сергій Ваганов

У мережі опублікували рідкісні фото Миколи Караченцова

Facebook Сергій Ваганов

У мережі опублікували рідкісні фото Миколи Караченцова

Facebook Сергій Ваганов

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, друг померлого актора Миколи Караченцова, композитор Володимир Бистряков, з яким актор дружив близько 30 років, поділився зворушливими спогадами.

Особа
Микола Караченцов
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
А детских фоток в трусиках нету ?Дюже информативно -познавательно ,так "Обоз" рейтинги себе поднимает ?Не забыть бы ,как к новостям о юльке коменты отключали .11% превратим в 100%.
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