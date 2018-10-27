У мережі опублікували рідкісні фото Миколи Караченцова

У мережі з'явилися рідкісні фотографії померлого 26 жовтня російського актора театру і кіно Миколи Караченцова.

Знімки опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook фотожурналіст, член Донецької обласної організації національної спілки фотохудожників України Сергій Ваганов.

Новини Помер актор Микола Караченцов

"Микола Караченцов. 27 жовтня 1944 р. - 26 жовтень 2018 р. Фотографії 2002 року з Бердянського кінофестивалю", - написав він.

Facebook Сергій Ваганов

Facebook Сергій Ваганов

Facebook Сергій Ваганов

Facebook Сергій Ваганов

Facebook Сергій Ваганов

Facebook Сергій Ваганов

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, друг померлого актора Миколи Караченцова, композитор Володимир Бистряков, з яким актор дружив близько 30 років, поділився зворушливими спогадами.