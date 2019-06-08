"У мене була сім'я!" Потап зробив відверте зізнання про роман з Каменських

Репер Потап пояснив, чому так довго приховував романтичні стосунки зі співачкою Настею Каменських.

За його словами, для нього це був дуже рішучий крок, йдеться в "Світському житті".

"Це було дуже важко зробити, особисто мені як чоловікові, всьому світу розповісти про те, хто вона, що я її так сильно люблю. Нарешті впала завіса і нам стало так легко, хотілося зробити це раніше, але у мене була сім'я, діти, робота і поки ми всі вирішували за лаштунками, пройшло багато часу", - сказав Потап.

Він підкреслив, що вже нічого не приховує.

"Я люблю Настю Каменських, і я дуже щаслива людина, нехай всі заздрять, нехай ненавидять, нехай люблять, мені байдуже, мені стало настільки легко, тому що зараз я чесний перед собою і всіма", - пояснив Потап.

Потап і Настя Instagram

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