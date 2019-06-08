"У мене була сім'я!" Потап зробив відверте зізнання про роман з Каменських

Репер Потап пояснив, чому так довго приховував романтичні стосунки зі співачкою Настею Каменських.
За його словами, для нього це був дуже рішучий крок, йдеться в "Світському житті".
"Це було дуже важко зробити, особисто мені як чоловікові, всьому світу розповісти про те, хто вона, що я її так сильно люблю. Нарешті впала завіса і нам стало так легко, хотілося зробити це раніше, але у мене була сім'я, діти, робота і поки ми всі вирішували за лаштунками, пройшло багато часу", - сказав Потап.
Він підкреслив, що вже нічого не приховує.
"Я люблю Настю Каменських, і я дуже щаслива людина, нехай всі заздрять, нехай ненавидять, нехай люблять, мені байдуже, мені стало настільки легко, тому що зараз я чесний перед собою і всіма", - пояснив Потап.
Потап і Настя
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, яке нагадувало обручку.
До останнього пара приховувала свої відносини від публіки. Історію їхнього кохання читайте за посиланням.
23 травня відбулася довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього вони вирушили до Туреччини у медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з медового місяця.
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