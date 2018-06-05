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СпортLady

"У матерів інфаркт": Лобода шокувала "дикими" танцями

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Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно народила, шокувала фанатів Instagram тверком і енергійними танцями з животом на дев'ятому місяці.

"Під час зйомок цього відео жодна актриса не постраждала", - підписала співачка відео.

Також вона оголосила, що 8 червня відбудеться прем'єра нового синглу "SuperSTAR".

Передплатники по-різному відреагували на енергійні танці.

"Природа нагородила вас енергіє !!", "Це ви що вагітна так стрибали??", "Як не страшно з таким животом, він уже опустився", "У яжмамама стався інфаркт", "Там всі вагітні", "Крута пісня, але ці танці будучи вагітною", "Який жах", "Мій бог, просто бомба з бомб", - можна прочитати в коментарях.

instagram.com/lobodaofficial

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода розкрила інтимні подробиці пологів .

Особа
Світлана Лобода
Об'єкт
шоу-бизнес
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