У Маслякова забирають КВН через суд: в чому справа

Засновник КВН Олександр Масляков, чиє ім'я останнім часом регулярно фігурує в фінансових скандалах, може позбутися прав на володіння "Клубом веселих і найкмітливіших".

Про своє право на "Клуб веселих і найкмітливіших" і претензії до Маслякова заявили представники одного з істинних творців КВН – тележурналіста Сергія Муратова, пише Super.

Незважаючи на те, що сам Муратов пішов з життя 4 роки тому, у нього залишилася сім'я, якій, за заповітом, дісталися виняткові авторські права.

Олександр Масляков GlobalSib

Як стало відомо, до суду з інтелектуальних прав міста Москви надійшов позов з вимогою оскаржити незаконне привласнення товарного знака "КВН" у фірми Олександра Маслякова "АМІК". Представники родини Муратова і колишній партнер Маслякова – Дмитро Іванов, який керує фірмою "Група 7", збираються публічно відстояти авторські права на КВН. Гра була придумана в 1961 році, і її права належали не Маслякову.

Позивачів обурив той факт, що власником усіх прав на КВН, згідно з документом, який потрапив в мережу, з 1986 року по нинішній час проголосив себе сам Олександр Масляков.

Заяву вже прийняли до суду – перші слухання гучного процесу відбудуться в Москві в серпні 2019 року.

Сторона Маслякова відреагувала на це паралельним позовом до арбітражного суду Москви з вимогою оштрафувати опонентів на 3 мільйони рублів за використання товарного знака КВН в документальному фільмі про історію легендарної телевізійної програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сина засновника КВН в Росії Маслякова, Олександра Маслякова-молодшого запідозрили в великих грошових махінаціях, пов'язаних з популярної телегрою. В мережі оприлюднили скандальне відео, на якому Масляков-молодший складає в свою сумку величезні пачки грошей в кабінеті на студії КВН.

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