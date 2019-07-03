ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубіз

У Маслякова забирають КВН через суд: в чому справа

1.6тЧитати матеріал російською

Засновник КВН Олександр Масляков, чиє ім'я останнім часом регулярно фігурує в фінансових скандалах, може позбутися прав на володіння "Клубом веселих і найкмітливіших".

Про своє право на "Клуб веселих і найкмітливіших" і претензії до Маслякова заявили представники одного з істинних творців КВН – тележурналіста Сергія Муратова, пише Super.

Незважаючи на те, що сам Муратов пішов з життя 4 роки тому, у нього залишилася сім'я, якій, за заповітом, дісталися виняткові авторські права.

Олександр Масляков

Олександр Масляков

GlobalSib

Як стало відомо, до суду з інтелектуальних прав міста Москви надійшов позов з вимогою оскаржити незаконне привласнення товарного знака "КВН" у фірми Олександра Маслякова "АМІК". Представники родини Муратова і колишній партнер Маслякова – Дмитро Іванов, який керує фірмою "Група 7", збираються публічно відстояти авторські права на КВН. Гра була придумана в 1961 році, і її права належали не Маслякову.

Новини
Зірка КВН переніс операцію на серці: з'явилися подробиці

Позивачів обурив той факт, що власником усіх прав на КВН, згідно з документом, який потрапив в мережу, з 1986 року по нинішній час проголосив себе сам Олександр Масляков.

Заяву вже прийняли до суду – перші слухання гучного процесу відбудуться в Москві в серпні 2019 року.

Сторона Маслякова відреагувала на це паралельним позовом до арбітражного суду Москви з вимогою оштрафувати опонентів на 3 мільйони рублів за використання товарного знака КВН в документальному фільмі про історію легендарної телевізійної програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сина засновника КВН в Росії Маслякова, Олександра Маслякова-молодшого запідозрили в великих грошових махінаціях, пов'язаних з популярної телегрою. В мережі оприлюднили скандальне відео, на якому Масляков-молодший складає в свою сумку величезні пачки грошей в кабінеті на студії КВН.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Олександр Масляков
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel