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У латексі і з доберманом: американська супермодель показала гарячі фото

13.6тЧитати матеріал російською

Відома американська супермодель, 22-річна Кендалл Дженнер, в черговий раз здивувала шанувальників.

Напередодні модель опублікувала в Instagram кілька сексуальних знімків з нової фотозйомки, зроблених українським fashion-фотографом Сашею Самсоновою.

У латексі і з доберманом: американська супермодель показала гарячі фото
Новини
Супермодель Кендалл Дженнер в бікіні підкорила Instagram
У латексі і з доберманом: американська супермодель показала гарячі фото

На кадрах модель позувала в червоному латексному боді, чорних капронових колготках з візерунком Louis Vuitton і чорних туфлях на високій шпильці. У фотосесії з моделлю також взяв участь пес-доберман з намистом з блискучих каменів замість нашийника.

У латексі і з доберманом: американська супермодель показала гарячі фото
У латексі і з доберманом: американська супермодель показала гарячі фото
У латексі і з доберманом: американська супермодель показала гарячі фото
У латексі і з доберманом: американська супермодель показала гарячі фото

Знімки викликали бурхливу реакцію підписників. Під фото вони взялися захоплюватися тонкою талією і довгими ногами зірки, а також робити їй компліменти: "Розкішна", "Дуже гаряча", "Супер", "Вау", "Приголомшливо".

У латексі і з доберманом: американська супермодель показала гарячі фото
У латексі і з доберманом: американська супермодель показала гарячі фото
У латексі і з доберманом: американська супермодель показала гарячі фото
У латексі і з доберманом: американська супермодель показала гарячі фото
У латексі і з доберманом: американська супермодель показала гарячі фото
У латексі і з доберманом: американська супермодель показала гарячі фото
У латексі і з доберманом: американська супермодель показала гарячі фото

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кендалл Дженнер з'явилася на прем'єрі фільму "Дівчата сонця" на Каннському кінофестивалі-2018 в прозорій сукні. Фотографи та фанати помітили, що дівчина не одягла спідню білизну.

Особа
Кендалл Дженнер
Місце
США
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