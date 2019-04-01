У Києві український співак став жертвою автохамов в день виборів: фото

31 березня, коли в Україні проходив 1-й тур виборів президента, співаку Андрію Kishe розбили машину на платній парковці біля центрального залізничного вокзалу в Києві.
Про це Kishe написав на своїй сторінці в Instagram. З'ясувалося, що співак залишив машину всього на півгодини, але коли повернувся, то виявив на ній значну подряпину і вм'ятину на бампері.
"Я закликаю всіх автолюбителів, друзі давайте будемо поважати один одного. Якщо сталася ситуація і ви випадково зачепили чужий автомобіль, не ховайтеся з місця ДТП, залиште телефон, ми ж рухаємося в Європу, так давайте ж вести себе як цивілізовані люди. Ну, а всім, хто потрапляв в подібну ситуацію, бажаю зберігати спокій і позитивний настрій ", - попросив KISHE.
Я закликаю всіх автолюбителів, друзі давайте будемо поважати один одного. Якщо сталася ситуація і ви випадково зачепили чужий автомобіль, не ховайтеся з місця ДТП, залиште телефон, ми ж рухаємося в Європу, так давайте ж вести себе як цивілізовані люди. ⠀ Ну, а всім, хто потрапляв в подібну ситуацію, бажаю зберігати спокій і позитивний настрій, як в моїй пісні "Бачу Промені". ⠀ Цей інцидент, не завадив мені приїхати і виступити на фестивалі вуличної їжі, який проходив на заводі "Арт платформа". ⠀ Дякую вам всім за прекрасну атмосферу, за те, що танцювали і підспівували під мої пісні! Дуже приємно бачити ваші щирі посмішки!)) ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ # KISHE # кише # АВТОХІТ # bepositive✌ # вопреківсему
Як повідомляв OBOZREVATEL, кліп "Бачу Промені" Андрія Kishe про збереження природи Карпат набрав більше мільйона переглядів на YouTube і сотні захоплених коментарів
Кому "Холостяк" віддасть своє серце - читай в нашому Instagram!