У Києві скасували концерт радянської знаменитості

Сольний концерт естонської виконавиці Анне Вескі у київському БК "Україна" скасовано.

Як наголошується на офіційній сторінці концертного майданчика у Facebook, до БК "Україна" надійшов лист від компанії організатора, в якому йдеться про скасування концерту артистки, який був запланований на 15 листопада.

Наразі причини скасування концерту не вказуються, зі свого боку шанувальникам артистки запропонували здати квитки і повернути гроші у касах БК "Україна".

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Під постом концертного майданчика ведеться жвава дискусія, шанувальники радянської знаменитості обговорюють можливі причини скасування концерту. Наскільки відомо, в політичних скандалах за останні роки Анне Вескі помічена не була, хоча і може похвалитися "Орденом дружби", який артистці особисто вручав нинішнійглава уряду РФ, а раніше і президент Дмитро Медведєв.

Прес-служба БК "Україна" поки рекомендує звертатися з цим питанням до організаторів шоу.

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