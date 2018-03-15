У Києві презентують унікальний музичний додаток Louder.me

У середу, 21 березня, в Києві презентують унікальний музичний додаток Louder.me.

Його особливість полягає в тому, що додаток ставить всіх музикантів у рівне становище, та дозволяє слухачам вершити їх долю. Louder.me вже представляли себе в рамках двох великих фестивалів - Zaxidfest і "Файне Мiсто", де користувалися великою популярністю серед молодих музикантів. "Обозреватель" пропонує детальніше дізнатися про додаток.

Його розробник Євген Тимчик є фронтменом двох важких груп The Nietzsche і Septa, так що не з чуток знає, як нелегко доводиться в Україні навіть популярним неформатним групам, не кажучи вже про молодих.

Цього року Louder.me приїжджали зі своїми сценами на два найбільших фестиваля - Zaxidfest і "Файне Мiсто". За словами Євгена Тимчика, на "Файне Мiсто" вони планували приїхати з наметом і маленькими колонками, але абсолютно несподівано все переросло в повноцінну сцену з пристойним світлом і звуком, де молоді гурти в форматі джемів і баттлів змогли показати себе.

Louder.Me

Louder.Me

Додаток Louder.me безкоштовний для скачування і розрахований на молодих музикантів, які можуть додавати туди свої треки, а слухачі - визначати їх рейтинг шляхом голосування.

"Наш додаток створений для тих, для кого отримати ще один канал просування своєї музики, опинитися там, де їх творчість затребуване більше, важливіше заробітку. На багатьох сервісах молоді музиканти спочатку поставлені у нерівні умови з популярними артистами. Наприклад, щоб у Spotify потрапити в плейлисти сервісу, у тебе має бути більше 500 прослуховувань треку на місяць", - пояснив творець Louder.me.

Louder.Me

Louder.Me

У новому додатку музиканти спочатку поставлені у рівні умови, а їх треки показуються однаковій кількості користувачів. Вже після отримання певної кількості оцінок треки з вищим балом потрапляють у плейлисти і чарти та показуються користувачам частіше, ніж пісні з низьким рейтингом.

У додатку немає офіційної реклами та можливості будь-яким чином купити або заробити високий рейтинг. Це дає можливість молодим некомерційним проектам показати свою творчість і, якщо вона гідна - отримати свою базу вдячних слухачів.

Відзначимо, що на презентації програми в Києві, яка відбудеться 21 березня в клубі BelEtage, виступлять популярна інді-група Vivienne Mort і електронний музикант Cape Cod.

Гостями заходу стануть українські музиканти - як початківці, так і вже відомі, концертні організатори, букери, журналісти, редактори і всі, хто так чи інакше створюють музичну індустрію в Україні.

Кожна небайдужа до музичної сфері і того, що в ній відбувається, людина також може отримати можливість потрапити на презентацію, заповнивши форму за посиланням.

Vivienne Mort - українська інді-група, заснована Даніелою Заюшкіною в 2010-му році. На їхньому рахунку шість альбомів, на їх концертах постійні аншлаги. А зараз група готується до важливої ​​події у своєму житті - першого концерту з симфонічним оркестром, який відбудеться 14 квітня в Жовтневому Палаці.

Vivienne Mort

Cape Cod - електронний проект Максима Сикаленко, який вміло міксує хаус з безліччю інших стилів музики, і останні кілька років просуває сучасний саунд на власному лейблі Kiev House Records. Зараз Максим працює над другим студійним альбомом, вихід якого запланований на вересень 2018 року і буде частково представлений на Louder.me Release Party.

Cape Cod

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