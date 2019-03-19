У хітовому кліпі KAZKA виявили смішний ляп: відео

YouTube-блогер Ваня Рассел помітив у хітовому кліпі гурту KAZKA "Плакала" кумедний ляп, про що розповів своїм підписникам в Instagram.

На одному з кадрів ролика блогер зауважив, як у вокалістки "попливла" рука. До свого посту Рассел додав цей епізод кліпу.

"У солістки гурту KAZKA трохи попливла рука! Теж хочу мати таку пластику", — пожартував блогер.

Водночас на пост підписники Рассела відреагували неоднозначно. Деякі, всупереч очікуванням блогера, закликали "закінчувати подібну дитячість".

"Ваню, ти ведеш себе як маленький ображений хлопчик. Та залиш ти їх у спокої", "Ваню, треба зупинитися тобі і зняти корону", — вказали під постом.

Блогеру також нагадали в коментарях, що вокалістка гурту, над якою почали сміятися однодумці Рассела, не має відношення до оброблення відео.

Як раніше писав OBOZREVATEL, вокалістка українського гурту KAZKA Саша Зарицька посилено працює над собою, і в цьому їй допомагають психологи. Адже, як розповів менеджер колективу Юрій Нікітін, те, що відбувається навколо колективу, — справжнє божевілля.

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