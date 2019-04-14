У гучному розлученні Пітта та Джолі поставили крапку: подробиці

Через три роки після перших новин про розрив, одна з найпопулярніших пар Голлівуду Бред Пітт та Анджеліна Джолі тепер офіційно розлучені.

Як пише Vulture, незважаючи на чутки про те, що Джолі раптом вирішила повернути чоловіка, в п'ятницю, 12 квітня, суд видав парі відповідні документи.

Наскільки відомо, раніше актор і актриса підписали угоду про опіку над дітьми та поділ спільного майна. Разом пара виховувала шістьох дітей, які, після розриву залишилися жити з Джолі.

Вперше про розлучення зірок Голлівуду заговорив у 2016 році. З тих пір Пітту приписували роман з актрисами Шарліз Терон, Дженніфер Еністон та іншими. Що ж стосується Джолі, то в ЗМІ також ходили різних чутки.

Зірку "Лари Крофт" підозрювали в романі з актором Кіану Рівзом, а також з певним британським мільярдером. Жодна зі згаданих версій журналістів та блогерів не знайшла підтверджень.

Як писав OBOZREVATEL, колишня дружина Джонні Деппа, актриса Ембер Херд, розповіла суду, що коли актор зловживав алкоголем, він ставав зовсім іншою людиною. Одержимимою і жорстокою. Херд вперше розкрила подробиці домашніх скандалів і насильства.

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