У Європі відреагували на скандальні висловлювання танцюриста Полуніна в мережі

Паризька опера офіційно відкликала запрошення скандальному українському танцюристові, зірці балету Сергію Полуніну, який раніше заявив про свою любов до президента РФ Володимира Путіна, а також опублікував серію гомофобних і сексистських заяв у соцмережі.
Як пише місцевий портал France 24, Полунін більше не візьме участі в постановці опери "Лебедине озеро".
Фото: facebook.com
Річ у тому, що нещодавно на офіційній сторінці Сергія Полуніна в Instagram з'явився пост-звернення до чоловіків, акторів балету і представників спільноти ЛГБТ. У тексті посту танцюрист звернувся до колег у досить грубій формі.
"Мужик повинен бути мужиком на сцені. Вже є балерина, не повинно бути двох. Чоловіча та жіноча енергії створюють баланс. Ось чому у вас є яйця. Те ж саме поза балетом, мужики, що з вами? Жінки в світі зараз намагаються стати на роль чоловіків, тому що ви їх не тра*аєте, і тому що ви — ганьба", — написав він.
Man up to all men who is doing ballet there is already ballerina on stage do not need to be two . Man should be a man and woman should be a woman . Masculine and Feminine energies creates balance. That's a reason you got balls. Same think Outside ballet, Man what's wrong with you? Females now trying take on the man role because you do not fuck them and because you are an embarrassment . Man are wolfs man Are lions man are the leaders of there's family you suppose to take care of everything ! What happen? Stop being weak be a man be a warrior what's wrong with you ??? No respect for you, life will beat you down put you on your knees and wash you out . need a good slap to wake you up Unbelievable !!! Артистам Балету! Мужик повинен бути мужиком на сцені, вже є балерина, не повинно бути двох. Чоловік повинен бути чоловіком, а жінка жінкою. Чоловіча і Жіноча енергія створює баланс. Ось чому у вас є яйця. Те ж саме поза балету, мужики що з вами? Жінки в світі зараз намагаються стати на роль чоловіка Тому що ви їх не трахатись і тому що ви ганьба. Мужик ето вовк Мужик хто лев - це глава сім'ї, которий про все подбає! Що з вами? Досить бути соплів, будь чоловіком, будь воїном, що з тобою таке ??? Ніякої поваги до тебе, життя поб'є тебе, поставить на коліна і змиє тебе. Хороший запотиличник дати, щоб прокинувся Пипець !!!
Незабаром після цього артист балету опублікував ще один неоднозначний пост в Instagram — у ньому Полунін розкритикував людей із надлишковою вагою і закликав суспільство бити їх щоразу, коли вони зустрічаються. Незабаром після чергової хвилі обурення у соцмережі, танцюрист свій пост видалив.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Полунін спровокував скандал у мережі тим, що став на захист Путіна. Танцюрист заявив, що до президента Росії ставляться несправедливо, і він нібито не заслуговує на це.
Пізніше артист балету похвалився татуюванням із главою Росії Володимиром Путіним, яке він набив у себе на грудях. Вчинок Полуніна розлютив користувачів мережі. Вони засудили танцюриста, зазначивши, що у нього "Бог відібрав розум". Цікаво, що за останні декілька місяців від сторінки артиста відписалися приблизно 20 тис. фоловерів.
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