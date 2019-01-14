У Європі відреагували на скандальні висловлювання танцюриста Полуніна в мережі

Паризька опера офіційно відкликала запрошення скандальному українському танцюристові, зірці балету Сергію Полуніну, який раніше заявив про свою любов до президента РФ Володимира Путіна, а також опублікував серію гомофобних і сексистських заяв у соцмережі.

Як пише місцевий портал France 24, Полунін більше не візьме участі в постановці опери "Лебедине озеро".

Фото: facebook.com

Річ у тому, що нещодавно на офіційній сторінці Сергія Полуніна в Instagram з'явився пост-звернення до чоловіків, акторів балету і представників спільноти ЛГБТ. У тексті посту танцюрист звернувся до колег у досить грубій формі.

"Мужик повинен бути мужиком на сцені. Вже є балерина, не повинно бути двох. Чоловіча та жіноча енергії створюють баланс. Ось чому у вас є яйця. Те ж саме поза балетом, мужики, що з вами? Жінки в світі зараз намагаються стати на роль чоловіків, тому що ви їх не тра*аєте, і тому що ви — ганьба", — написав він.

Незабаром після цього артист балету опублікував ще один неоднозначний пост в Instagram — у ньому Полунін розкритикував людей із надлишковою вагою і закликав суспільство бити їх щоразу, коли вони зустрічаються. Незабаром після чергової хвилі обурення у соцмережі, танцюрист свій пост видалив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Полунін спровокував скандал у мережі тим, що став на захист Путіна. Танцюрист заявив, що до президента Росії ставляться несправедливо, і він нібито не заслуговує на це.

Пізніше артист балету похвалився татуюванням із главою Росії Володимиром Путіним, яке він набив у себе на грудях. Вчинок Полуніна розлютив користувачів мережі. Вони засудили танцюриста, зазначивши, що у нього "Бог відібрав розум". Цікаво, що за останні декілька місяців від сторінки артиста відписалися приблизно 20 тис. фоловерів.

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