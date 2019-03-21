"У дуже поганому стані": з'явилася моторошна інформація про Джигарханяна

Радянський та російський актор і режисер Армен Джигарханян, який у 2018 році зі скандалом розлучився зі своєю молодою дружиною, піаністкою Віталіною Цимбалюк-Романовською, перебуває у дуже поганому стані, тому зовсім не з'являється на публіці.

Таку думку висловила його екс-дружина Віталіна Цимбалюк-Романовська, також поділившись підозрами, що Джигарханяна "спеціально ізолювали" від суспільства, що істотно підкосило його. Про це пишуть Дни.Ру

"Я думаю, Армен Борисович перебуває у дуже поганому стані і не може нічого коментувати. Його вирвали зі звичного життя, ізолювали, не розуміючи, що в його віці це може мати катастрофічні наслідки", — висловилася Віталіна.

Джигарханян і Цимбалюк-Романовська Вокруг ТВ

Нагадаємо, раніше подруга Джигарханяна розповідала журналістам, що артист може померти протягом декількох місяців. Вона побоювалася, що він може не пережити зиму-2019, оскільки "дуже поганий".

Як повідомляв OBOZREVATEL, про поганий стан здоров'я Джигарханяна вже давно ходять чутки. У серпні 2018 року повідомлялося, що він майже не може самостійно пересуватися.

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