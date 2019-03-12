У БДСМ-костюмі: племінниця Ротару вразила мережу еротичним відео

Племінниця Софії Ротару, співачка і дизайнер Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Соня Кей (Sonya Kay), вразила шанувальників відвертим роликом.

Так, молода артистка з'явилася перед камерами в БДСМ-костюмі: шкіряному боді і високих чоботях-панчохах. Відео опубліковане в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відео було зняте під час відвертої фотосесії Соні, яка, ймовірно, відбувалася перед презентацією нового кліпу виконавиці.

Скріншот із відео Instagram @sonyakayofficial

Шанувальники Sonya Kay були здивовані настільки сміливим образом, у коментарях під відео вони залишили масу компліментів і слів захвату.

Скріншот із відео Instagram @sonyakayofficial

"Вау, Соню, тобі так личить сексуальність! Дуже круто, просто бомба", — написали фоловери в мережі.

Новини Племінниця Ротару розлютила мережу пікантним відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Соня Кей вразила шанувальників відвертим знімком. Так, молода артистка позувала у спокусливій мереживній білизні чорного кольору.

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