У Ані Лорак річниця весілля: чи чекати на хеппі-енд в історії зі зрадою

У середу, 15 серпня, в української виконавиці Ані Лорак та її чоловіка Мурата Налчаджиоглу - річниця весілля. Пара зараз переживає не найкращі часи, оскільки раніше Мурата спіймали на публічній подружній зраді у київському нічному клубі.
У мережі активно обговорюють подію: фанати Ані всіляко намагалися підтримати кумира, залишаючи їй теплі слова і побажання в соціальній мережі, тоді як на Мурата, а також на його ймовірну коханку Яну Бєляєву ринув потужний шквал критики і обурення. Сама ж співачка не коментує сімейний скандал, але нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що вона нібито готова пробачити зрадника.
OBOZREVATEL пропонує згадати деякі деталі з особистого життя Лорак і Налчаджиоглу.
Кароліна і Мурат одружилися 15 серпня 2009 року. Пара розписалася у центральному РАГСі Києва, відзначивши подію скромно в колі друзів, а за деякий час відсвяткувала своє весілля з великим розмахом у Туреччині, на батьківщині чоловіка.
Зі своїм майбутнім чоловіком співачка познайомилася у 2005 році в Анталії на відпочинку. У 2006 році Мурат переїхав в Україну, а через два роки зробив співачці пропозицію руки і серця.
Історія кохання Кароліни та Мурата завжди була предметом захоплення шанувальників знаменитої артистки, особливо коли у них у 2011 році народилася дочка. Багато хто вважав їх зразковою сім'єю, оскільки публіці демонструвався завжди лише позитивний бік.
Однак, за словами знайомих української співачки, їхній шлюб із Муратом завжди був фіктивним. Більше того, чоловік нібито завжди відчував потяг до жіночої статі, часто зраджував Лорак і "переспав з усіма її подругами".
"Він їй зраджував, скотина, завжди. Ще вагітною її зганьбив... Раніше він хоч соромився. А тепер зовсім охр*нів і зраджує вже відкрито", - розповіла жінка з оточення Ані. Вона додала, що, швидше за все, пара не дотягне до десятирічного ювілею від дня весілля, який вони могли святкувати у наступному році.
Характерно, що ні Лорак, ні Мурат не коментували ситуацію офіційно. Хоча при цьому Налчаджиоглу не перестає виявляти активність у соціальних мережах: регулярно лайкати фотографії своєї дружини і навіть виклав знімок із вельми промовистою фразою з проханням "не судити його, оскільки сторонні не знають і половини того, що діється в його душі".
У той же час батько Ані Лорак Мирослав Куєк розповів, що у його дочки з чоловіком "все нормально". Ніякої зради не було, а ЗМІ просто розпускають плітки і псують їм життя. За його словами, пара досі разом.
Весілля Ані Лорак
Сегодня
Також факт зради і стосунків з чоловіком Лорак заперечує і сама Бєляєва, якій приписують роман з Муратом. Вона заявила, що знайома з ним майже три роки, однак жодних романтичних стосунків між ними не було. Більше того, Яна стверджує, що на скандальному відео з нічного клубу зображена зовсім не вона.
Весілля Ані Лорак
Сегодня
Весілля Ані Лорак
viva.ua
Весілля Ані Лорак
viva.ua
Як далі розвиватимуться відносини Ані Лорак з її чоловіком - судити важко, проте шанувальники зірки активно налаштовують її проти чоловіка, заявляючи, що вона підтримує ілюзію шлюбу і не має поваги до себе, якщо до цього часу не кинула зрадника.
Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіка Лорак Мурата Налчаджиоглу зняли на відео в одному з київських караоке-клубів у компанії темноволосої тусовщиці Яни Бєляєвої. В цей час Лорак брала участь у фестивалі "Жара", який проходив у Баку (Азербайджан). Чоловік популярної української виконавиці сміливо обіймав супутницю і торкався її інтимних зон.
Пізніше ЗМІ опублікували деталі про пригоди чоловіка Ані Лорак. Очевидці розповіли, що Налчаджиоглу ніколи не мав власного бізнесу - він отримав все завдяки одруженню з Кароліною. Більше того, він захоплювався наркотиками.