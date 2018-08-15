У Ані Лорак річниця весілля: чи чекати на хеппі-енд в історії зі зрадою

У середу, 15 серпня, в української виконавиці Ані Лорак та її чоловіка Мурата Налчаджиоглу - річниця весілля. Пара зараз переживає не найкращі часи, оскільки раніше Мурата спіймали на публічній подружній зраді у київському нічному клубі.

У мережі активно обговорюють подію: фанати Ані всіляко намагалися підтримати кумира, залишаючи їй теплі слова і побажання в соціальній мережі, тоді як на Мурата, а також на його ймовірну коханку Яну Бєляєву ринув потужний шквал критики і обурення. Сама ж співачка не коментує сімейний скандал, але нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що вона нібито готова пробачити зрадника.

OBOZREVATEL пропонує згадати деякі деталі з особистого життя Лорак і Налчаджиоглу.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 5 Січ 2018 у 5:34 PST

Кароліна і Мурат одружилися 15 серпня 2009 року. Пара розписалася у центральному РАГСі Києва, відзначивши подію скромно в колі друзів, а за деякий час відсвяткувала своє весілля з великим розмахом у Туреччині, на батьківщині чоловіка.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 24 Чер 2018 у 7:16 PDT

Зі своїм майбутнім чоловіком співачка познайомилася у 2005 році в Анталії на відпочинку. У 2006 році Мурат переїхав в Україну, а через два роки зробив співачці пропозицію руки і серця.

Історія кохання Кароліни та Мурата завжди була предметом захоплення шанувальників знаменитої артистки, особливо коли у них у 2011 році народилася дочка. Багато хто вважав їх зразковою сім'єю, оскільки публіці демонструвався завжди лише позитивний бік.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 12 Чер 2018 о 7:10 PDT

Однак, за словами знайомих української співачки, їхній шлюб із Муратом завжди був фіктивним. Більше того, чоловік нібито завжди відчував потяг до жіночої статі, часто зраджував Лорак і "переспав з усіма її подругами".

Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 11 Чер 2018 у 4:36 PDT

"Він їй зраджував, скотина, завжди. Ще вагітною її зганьбив... Раніше він хоч соромився. А тепер зовсім охр*нів і зраджує вже відкрито", - розповіла жінка з оточення Ані. Вона додала, що, швидше за все, пара не дотягне до десятирічного ювілею від дня весілля, який вони могли святкувати у наступному році.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 4 Мар 2018 о 3:10 PST

Характерно, що ні Лорак, ні Мурат не коментували ситуацію офіційно. Хоча при цьому Налчаджиоглу не перестає виявляти активність у соціальних мережах: регулярно лайкати фотографії своєї дружини і навіть виклав знімок із вельми промовистою фразою з проханням "не судити його, оскільки сторонні не знають і половини того, що діється в його душі".

Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 6 Січ 2018 о 7:30 PST

У той же час батько Ані Лорак Мирослав Куєк розповів, що у його дочки з чоловіком "все нормально". Ніякої зради не було, а ЗМІ просто розпускають плітки і псують їм життя. За його словами, пара досі разом.

Весілля Ані Лорак Сегодня

Також факт зради і стосунків з чоловіком Лорак заперечує і сама Бєляєва, якій приписують роман з Муратом. Вона заявила, що знайома з ним майже три роки, однак жодних романтичних стосунків між ними не було. Більше того, Яна стверджує, що на скандальному відео з нічного клубу зображена зовсім не вона.

Весілля Ані Лорак Сегодня

Весілля Ані Лорак viva.ua

Весілля Ані Лорак viva.ua

Як далі розвиватимуться відносини Ані Лорак з її чоловіком - судити важко, проте шанувальники зірки активно налаштовують її проти чоловіка, заявляючи, що вона підтримує ілюзію шлюбу і не має поваги до себе, якщо до цього часу не кинула зрадника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіка Лорак Мурата Налчаджиоглу зняли на відео в одному з київських караоке-клубів у компанії темноволосої тусовщиці Яни Бєляєвої. В цей час Лорак брала участь у фестивалі "Жара", який проходив у Баку (Азербайджан). Чоловік популярної української виконавиці сміливо обіймав супутницю і торкався її інтимних зон.

Пізніше ЗМІ опублікували деталі про пригоди чоловіка Ані Лорак. Очевидці розповіли, що Налчаджиоглу ніколи не мав власного бізнесу - він отримав все завдяки одруженню з Кароліною. Більше того, він захоплювався наркотиками.