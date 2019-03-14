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"Твої груди кращі!" Сєдокова захопила фанатів пишними формами

1.1тЧитати матеріал російською

Епатажна українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії здивувала фанатів новим фото. На ньому вона позує в сукню з глибоким декольте тримаючи в руках персики і банки зі згущеним молоком.

Так, користувачі мережі звернули увагу на пишні форми артистки, а особливо на її груди. Знімки Сєдокова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Твої груди кращі!" Сєдокова захопила фанатів пишними формами
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"Твої груди кращі!" Сєдокова захопила фанатів пишними формами
"Твої груди кращі!" Сєдокова захопила фанатів пишними формами

"Груди такі у тебе від солодкого?", "Згущене молоко добре, але твої груди краще", "Що на грудях розсипано?", - пишуть в коментарях до фото.

"Твої груди кращі!" Сєдокова захопила фанатів пишними формами
"Твої груди кращі!" Сєдокова захопила фанатів пишними формами
"Твої груди кращі!" Сєдокова захопила фанатів пишними формами

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прихильниця подарувала Седокової портрет, зобразивши ту саму частину тіла, яку співачка так любить всім показувати.

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