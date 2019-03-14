"Твої груди кращі!" Сєдокова захопила фанатів пишними формами

Епатажна українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії здивувала фанатів новим фото. На ньому вона позує в сукню з глибоким декольте тримаючи в руках персики і банки зі згущеним молоком.

Так, користувачі мережі звернули увагу на пишні форми артистки, а особливо на її груди. Знімки Сєдокова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Груди такі у тебе від солодкого?", "Згущене молоко добре, але твої груди краще", "Що на грудях розсипано?", - пишуть в коментарях до фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прихильниця подарувала Седокової портрет, зобразивши ту саму частину тіла, яку співачка так любить всім показувати.

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