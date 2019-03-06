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"Туди всі летять": відомий на Заході кліпмейкер розхвалив Київ

2.8тЧитати матеріал російською

Відомий казахський режисер Айсултан Сеїтов, який працює з американськими зірками, розповів про досвід роботи в Києві та поділився своїми враженнями про місто.

Він зазначив, що столиця України — це дуже концептуальне місце. Про це Сеїтов розповів в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю.

"Туди всі летять": відомий на Заході кліпмейкер розхвалив Київ

Скріншот з відео

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"Київ — це дуже концептуальне місце, туди всі летять. Я працював один раз у Києві, це офігенне місце для зйомок. Радий, що у них все запустилося, що стільки людей у них знімають. Офігенно", — сказав Айсултан.

Він привів у приклад кліп Майлі Сайрус на пісню Nothing Breaks Like a Heart, який вона презентувала в кінці листопада 2018 року. Крым того, кліп The Weeknd, який, за словами Айсултана, ще не вийшов — теж знімався в українській столиці.

Як раніше писав OBOZREVATEL, британські рокери Bring Me The Horizon представили в мережі яскравий кліп до нової пісні "MANTRA", який зняли в Києві.

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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Туда с 2014 года все летят, в жопу...........)))))))))))))))
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