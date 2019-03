"Туди всі летять": відомий на Заході кліпмейкер розхвалив Київ

Відомий казахський режисер Айсултан Сеїтов, який працює з американськими зірками, розповів про досвід роботи в Києві та поділився своїми враженнями про місто.

Він зазначив, що столиця України — це дуже концептуальне місце. Про це Сеїтов розповів в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю.

Скріншот з відео

"Київ — це дуже концептуальне місце, туди всі летять. Я працював один раз у Києві, це офігенне місце для зйомок. Радий, що у них все запустилося, що стільки людей у них знімають. Офігенно", — сказав Айсултан.

Він привів у приклад кліп Майлі Сайрус на пісню Nothing Breaks Like a Heart, який вона презентувала в кінці листопада 2018 року. Крым того, кліп The Weeknd, який, за словами Айсултана, ще не вийшов — теж знімався в українській столиці.

Як раніше писав OBOZREVATEL, британські рокери Bring Me The Horizon представили в мережі яскравий кліп до нової пісні "MANTRA", який зняли в Києві.

