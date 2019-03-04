"ЦеШо" виступлять у Києві з сольним концертом

Їхня композиція Hate здійняла справжній фурор на сцені та зібрала чимало схвальних відгуків від журі та високий бал від глядачів.

Найбільш обговорювані учасники Нацвідбору на Євробачення-2019 – соціальне кабаре "ЦеШо" виступлять у києвськом клубі Atlas 15 березня.

“Я відчула, що на сцені знаходяться люди, які точно прийшли з месседжем. Вони розуміють про що вони співають. Важливо те, що вони хочуть сказати. Мурахи пішли відразу, коли я почула Hate”, – Джамала.

"ЦеШо" – ще один музично-театральний проект Влада Троїцького, засновника ЦСМ “Дах” та гуртів DakhaBrakha і Dakh Daughters. Це соціальний рейв, дзеркало сучасного дня, голос молодої України, банда культурних камікадзе або хор світлого майбутнього. В їхній творчості більше питань, ніж відповідей.

Своїми перфомансами вони змушують замислитись над актуальними проблемами сучасності. П'ятеро акторів через поєднання музики та театру гостро та сочно досліджують хто ми, де та як живемо. Говорять про виклики сучасної людини, про світ, який нас оточує, який ми щодня зустрічаємо, коли взуваємось і виходимо за двері.

Разом з ними на сцені – їх зменшені копії, п'ятеро ляльок у таких же комбінезонах та кольорових шапках. Симулякри їх власних "я", в той же час – і узагальнений образ сучасних людей, і проекція наступного покоління. В руках музикантів – віолончель, контрабас, акордеон, мелодика, саксофон, ксилофон та перкусії.

Зі сцени буде показано 15 композицій, сплетених в авторську послідовність з переходами-переливами між ними.

Як писав раніше OBOZREVATEL, одним з хедлайнерів літнього українського фестивалю Atlas Weekend 2019 стане американський гурт Black Eyed Peas. Про це стало відомо в п'ятницю, 1 березня. Фестиваль пройде на території столичного ВДНГ з 9 по 14 липня.

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