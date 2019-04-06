"Це жесть!" Найекстремальніше побачення на "Холостяк-9" змусило дівчину панікувати

У п'ятому випуску шоу "Холостяк-9" головний герой Микита Добринін вперше за п'ять тижнів запросив Лілію на яскраве екстремальне побачення.

У дівчини була паніка, але підтримка Холостяка привела її до тями. OBOZREVATEL розібрав подробиці (щоб подивитися відео з початком побачення, проскрольте до кінця сторінки).

instagram @ holostyakstb

Лілія довго чекала на першу зустріч із героєм, але він до останнього не запрошував і встиг познайомитися з усіма дівчатами, крім неї. Учасниця переживала, що вони не дізнаються один одного.

Однак уже в самому кінці п'ятого тижня Добринін приємно здивував Лілю, надіславши їй найкрасивіше в цьому сезоні запрошення, що з заздрістю оцінили її суперниці. Це була величезна коробка, в якій помістилися ще кілька. На кришці кожної Микита описав важливі моменти їх особистої історії. Він згадав про її чуттєвість під час слізливого відеозвернення, в якому вона скаржилася, що досі не була запрошена. Також пригадав фразу з першої зустрічі.

instagram @ holostyakstb

instagram @ holostyakstb

Добринін вирішив провести екстремальне побачення, щоб вони могли переступити через спільний страх і довіритися один одному. Йому вдалося "переплюнути" зустріч третьго тижня з Вікою, яка подарувала йому захоплюючий політ. Микита боїться висоти, тому що в дитинстві впав із дерева. Через це він повів Лілію підкорювати скелю, через що вона перелякалася, незважаючи на спорядження.

instagram @ holostyakstb

"Заспокоювало, що ми будемо разом проходити цей іспит", – зізналася дівчина. Уже в дорозі у Лілії почалася паніка. Вона боялася зірватися, однак Микита всіляко її підбадьорював. Це частково заспокоїло, адже Добриніну самому було майже нема за що вхопитися, а він переживав за неї.

"Мені здається, я впаду. Мені не віриться просто. Це жесть! Боже, зараз серце вистрибне. Хотіла б ще спробувати, мені сподобалося. З тобою не страшно", – сказала Ліля, коли вони дісталися до вершини і обнялися.

instagram @ holostyakstb

instagram @ holostyakstb

Але на цьому Холостяк не зупинився і запропонував їй самостійно спуститися вниз. Це налякало дівчину, через що бажання дістатися до безпечного місця випарувалося.

"У мене почалася паніка", – зазначила вона, але довіритися все ж довелося. Микита страхував унизу і запевняв, що все буде добре. Він запропонував їй сісти, як в кріслі, а потім "крокувати". Лілія відкинула страхи, після чого так і зробила.

Добриніна вразив її характер: дуже спокійна, але сильна. Саме з нею можна робити божевільні вчинки. Після екстриму Микита розрядив обстановку романтичним пікніком на березі. Парочка обнялась і насолоджувалася видами біля багаття. Вони завели розмову про дитинство і з'ясували, що мають багато спільного.

instagram @ holostyakstb

Микита втратив батька ще в дитинстві, а зараз розуміє важливість сім'ї та дітей. У Лілії виявилася схожа ситуація. Батько пішов із сім'ї, коли їй було два роки. Вихованням двох дочок займалася мама. Умови у неї було важкі, так як мама навчила бути жорсткими. Дівчата намагалися не плакати, якщо було боляче. Ліля до 18 років ходила гуляти до 21:00. А пізніше дізналася, що батько помер від астми. Вона усвідомила, що він все одно був їй близькою людиною, незважаючи на те, що зробив.

instagram @ holostyakstb

Добриніну сподобалося, що їх стільки об'єднує. "Нам хотілося мовчати і обніматися", – зізнався він. Ліля заявила, що це було найкраще побачення в її житті. Насичений день завершився трояндою і ніжним поцілунком.

instagram @ holostyakstb

instagram @ holostyakstb

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