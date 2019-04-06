МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Це жесть!" Найекстремальніше побачення на "Холостяк-9" змусило дівчину панікувати

1.7тЧитати матеріал російською

У п'ятому випуску шоу "Холостяк-9" головний герой Микита Добринін вперше за п'ять тижнів запросив Лілію на яскраве екстремальне побачення.

У дівчини була паніка, але підтримка Холостяка привела її до тями. OBOZREVATEL розібрав подробиці (щоб подивитися відео з початком побачення, проскрольте до кінця сторінки).

instagram @ holostyakstb

instagram @ holostyakstb

Лілія довго чекала на першу зустріч із героєм, але він до останнього не запрошував і встиг познайомитися з усіма дівчатами, крім неї. Учасниця переживала, що вони не дізнаються один одного.

Однак уже в самому кінці п'ятого тижня Добринін приємно здивував Лілю, надіславши їй найкрасивіше в цьому сезоні запрошення, що з заздрістю оцінили її суперниці. Це була величезна коробка, в якій помістилися ще кілька. На кришці кожної Микита описав важливі моменти їх особистої історії. Він згадав про її чуттєвість під час слізливого відеозвернення, в якому вона скаржилася, що досі не була запрошена. Також пригадав фразу з першої зустрічі.

"Це жесть!" Найекстремальніше побачення на "Холостяк-9" змусило дівчину панікувати

instagram @ holostyakstb

"Це жесть!" Найекстремальніше побачення на "Холостяк-9" змусило дівчину панікувати

instagram @ holostyakstb

Новини
"Все з чистого аркуша": холостяк Добринін розповів про важливий етап у житті

Добринін вирішив провести екстремальне побачення, щоб вони могли переступити через спільний страх і довіритися один одному. Йому вдалося "переплюнути" зустріч третьго тижня з Вікою, яка подарувала йому захоплюючий політ. Микита боїться висоти, тому що в дитинстві впав із дерева. Через це він повів Лілію підкорювати скелю, через що вона перелякалася, незважаючи на спорядження.

"Це жесть!" Найекстремальніше побачення на "Холостяк-9" змусило дівчину панікувати

instagram @ holostyakstb

"Заспокоювало, що ми будемо разом проходити цей іспит", – зізналася дівчина. Уже в дорозі у Лілії почалася паніка. Вона боялася зірватися, однак Микита всіляко її підбадьорював. Це частково заспокоїло, адже Добриніну самому було майже нема за що вхопитися, а він переживав за неї.

"Мені здається, я впаду. Мені не віриться просто. Це жесть! Боже, зараз серце вистрибне. Хотіла б ще спробувати, мені сподобалося. З тобою не страшно", – сказала Ліля, коли вони дісталися до вершини і обнялися.

"Це жесть!" Найекстремальніше побачення на "Холостяк-9" змусило дівчину панікувати

instagram @ holostyakstb

"Це жесть!" Найекстремальніше побачення на "Холостяк-9" змусило дівчину панікувати

instagram @ holostyakstb

Але на цьому Холостяк не зупинився і запропонував їй самостійно спуститися вниз. Це налякало дівчину, через що бажання дістатися до безпечного місця випарувалося.

"У мене почалася паніка", – зазначила вона, але довіритися все ж довелося. Микита страхував унизу і запевняв, що все буде добре. Він запропонував їй сісти, як в кріслі, а потім "крокувати". Лілія відкинула страхи, після чого так і зробила.

Добриніна вразив її характер: дуже спокійна, але сильна. Саме з нею можна робити божевільні вчинки. Після екстриму Микита розрядив обстановку романтичним пікніком на березі. Парочка обнялась і насолоджувалася видами біля багаття. Вони завели розмову про дитинство і з'ясували, що мають багато спільного.

"Це жесть!" Найекстремальніше побачення на "Холостяк-9" змусило дівчину панікувати

instagram @ holostyakstb

Микита втратив батька ще в дитинстві, а зараз розуміє важливість сім'ї та дітей. У Лілії виявилася схожа ситуація. Батько пішов із сім'ї, коли їй було два роки. Вихованням двох дочок займалася мама. Умови у неї було важкі, так як мама навчила бути жорсткими. Дівчата намагалися не плакати, якщо було боляче. Ліля до 18 років ходила гуляти до 21:00. А пізніше дізналася, що батько помер від астми. Вона усвідомила, що він все одно був їй близькою людиною, незважаючи на те, що зробив.

"Це жесть!" Найекстремальніше побачення на "Холостяк-9" змусило дівчину панікувати

instagram @ holostyakstb

Добриніну сподобалося, що їх стільки об'єднує. "Нам хотілося мовчати і обніматися", – зізнався він. Ліля заявила, що це було найкраще побачення в її житті. Насичений день завершився трояндою і ніжним поцілунком.

"Це жесть!" Найекстремальніше побачення на "Холостяк-9" змусило дівчину панікувати

instagram @ holostyakstb

"Це жесть!" Найекстремальніше побачення на "Холостяк-9" змусило дівчину панікувати

instagram @ holostyakstb

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки