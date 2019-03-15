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"Це занадто..." Тіна Кароль в спокусливій білизні блиснула оголеними грудьми

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Українська поп-діва, одна з суддів проекту "Голос країни" Тіна Кароль розбурхала шанувальників гарячим знімком, на якому засвітила напівоголені груди.

Співачка опублікувала в своєму Instagram-акаунті фото, де позує в сексуальній білизні. Пікантності образу додає плащ, який артистка кокетливо спустила на плечі.

На кадрі Кароль зображена у відвертому корсеті, що підкреслює апетитні груди. Шанувальники зірки були захоплені її сміливими фото. Багато з них залишили позитивні коментарі під постом.

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"Це занадто шикарно, очей не відірвати! Як можна бути такою гарною?" – висловилися фанати Кароль.

"Не можу дивитися на ваші... Очі, звичайно ж. Намагаюся дивитися вище, не виходить", – пожартували інші.

"Це занадто..." Тіна Кароль в спокусливій білизні блиснула оголеними грудьми

"Це занадто..." Тіна Кароль в спокусливій білизні блиснула оголеними грудьми

"Це занадто..." Тіна Кароль в спокусливій білизні блиснула оголеними грудьми

"Це занадто..." Тіна Кароль в спокусливій білизні блиснула оголеними грудьми

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Як писав раніше OBOZREVATEL, Тіна Кароль здивувала фоловерів в соцмережі відвертим напівпрозорим нарядом. У коментарях під фотографією артистки виникли дискусії.

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Особа
Тіна Кароль
Тег
шоу-бизнес
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