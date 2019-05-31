"Це вогонь!" Напівгола Полякова засвітила пишні груди

Українська співачка Оля Полякова, яка раніше зібралася йти в політику зі своєї жіночої партією, засвітила оголені груди.

Поп-діва зняла пікантний ролик, на якому постала в екстравагантному вбранні з глибоким декольте. Відео опубліковано в Instagram (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Оля Полякова РБК

Шанувальники похвалили відвертий образ Олі і відзначили, що вона виглядає сексуально та апетитно.

Instagram @polyakovamusic

"Сексуальна Оля! Наряд – просто вогонь", – висловили захоплення шанувальники.

При цьому багатьох збентежив факт, що в описі під роликом співачка разрекламувала розіграш грошового призу, а користувачі вважають це "розводом".

"Ти мало грошей заробляєш, що рекламуєш всяких козлів? І такі люди йдуть в політику", – обурилися фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна з топових українських блондинок Оля Полякова заявила про те, що, крім творчої діяльності, також планує реалізувати себе і в політиці.

Оля повідомила, що створює свою політичну силу, яка стане "першою жіночою партією в Україні". При цьому в коментарі для OBOZREVATEL вона вказала, що не піде з партією на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році, а спочатку набереться досвіду і тоді почне свою діяльність в парламенті.

Полякова пізніше пояснила своє рішення піти у політику.

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