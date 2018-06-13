"Це треба бачити": Якубович поскаржився на менталітет росіян

Російський телеведучий Леонід Якубович, найбільш відомий телепередачею "Поле чудес", поскаржився на поведінку своїх глядачів у студії по завершенні зйомок.

Як він зазначив у інтерв'ю "Комсомольскій правді", враження таке, ніби люди приходять на проект "жерти". Те, що відбувається в студії, додав Якубович, "треба бачити".

"Як тільки закінчується зйомка, я маю тільки одну задачу - встигнути вискочити зі студії. Тому що всі кидаються до барабану і з'їдають все, що принесли. Причому, це треба бачити", - розповів він.

За словами Якубовича, на майданчику коїться "неймовірне". Адміністраторам доводиться доглядати за малими дітьми.

"Тістечка засовують в кишені, за пазуху... Відбувається щось неймовірне. Адміністратори тільки і кричать: "Обережно, дітей не задавіть!" Таке відчуття, що вони приходять туди жерти. Все змітається", - обурився він.

Так, підкреслив Якубович, росіяни тепер знають відповідь на найпопулярніше запитання до ведучого за багато років - "куди дівається жратва".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Леонід Якубович раптово зізнався у вбивстві людини.