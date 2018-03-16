"Це шедевр": лідер O.Torvald феєрично переспівав хіт Винника

Соліст української рок-групи O.Torvald Женя Галич переспівав хіт українського секс-символа Олега Винника.

Так, у студії однієї з радіостанцій Галич заспівав пісню "Вовчиця". Відео його виконання популярної композиції було опубліковано в Instagram-акаунті групи O.Torvald.

Радіоведучі попросили Галича заспівати хіт Винника та результат їх просто вразив.

"Ось це був би дует - Женя і Олежка. Думаємо, що це відео стане вашим улюбленим. Адже його можна дивитися та слухати на повторі", - стверджують працівники радіо.

Подивитися, як Галич співає "Вовчицю", можна тут:

Шанувальники колективу бурхливо відреагували на спів Галича. Вони назвали його версію "Вовчиці" шедевром і зазначили, що співакові вдалося неможливе - переспівати Винника.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше потужний кліп O.Torvald встановив національний рекорд.