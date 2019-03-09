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/Шоубіз

"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"

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Росіяни розкритикували пісню Сергія Лазарєва Scream ("Крик"), із якою артист збирається поїхати на "Євробачення-2019" як учасник від РФ.

Так, опублікований 9 березня відеокліп, знятий режисером Костянтином Черепковим, зібрав багато негативних відгуків користувачів Instagram у коментарях до постів про прем'єру.

Багато хто відзначив, що композиція програє попередній пісні Лазарєва на "Євробаченні", адже він уже представляв Росію на конкурсі у 2016 році в Стокгольмі.

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"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"

instagram.com/lazarevsergey

Тоді артист зайняв третє місце з піснею Філіпа Кіркорова You are the only one. При цьому автором і продюсером Scream також виступив екс-чоловік примадонни Алли Пугачової.

"Не хіт", "Розчарування", "Посядемо хоч і не останнє місце, але й не перше. І не десяте", "У 2016 році була краща", "Нудно", "Це не для "Євробачення!" "Не тягне на переможну", "На один раз послухати", "Це провал", — пишуть у коментарях.

"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"
"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"
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"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"
"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"
"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"
"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"
"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"
"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"
"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"
"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"
"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"
"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"
"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"
"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"
"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"

Відзначимо, після офіційної прем'єри пісні Лазарева позиція Росії в букмекерському прогнозі на "Євробачення" вперше "обвалилася". До цього РФ займала перше місце серед країн-учасниць.

Прем'єра !! Ну ось і пісня "Scream" з якої я в цьому році представлю нашу країну на конкурсі Євробачення-2019 в Ізраїлі. Коли я почув цю пісню в перший раз, я відчув неймовірну силу і міць мелодії. Потім з'явився текст і все знайшло ще більший сенс. Ну, а режисер Костянтин Черепков, зняв унікальне і зворушливе відео (дивіться за посиланням в профілі). Я щасливий знову взяти участь в конкурсі Євробачення, на цей раз показавши себе з іншого музичного боку. Я заздалегідь хочу подякувати всім вам за лайки і навіть за дізлайкі, за репости і коментарі, за скачування і прослуховування пісні. Тому що все, що ми робили всій командой- було для вас (про команду дивіться пост раніше) !!! Спасибі всім. ❤️ so this is our song "Scream" As a musician I felt a strong connection with the melody of the song from the first time I listened to it . I loved every word of the lyrics and admired the interesting unique story that the director of the video clip has created . I am so happy that I am taking the same journey of Eurovision following a different path .... I want to thank you all before hand for liking or disliking , sharing and commenting, streaming or downloading but most of all for listening to the song .We make music for you! #sergeylzarev # сергейлазарев #eurovision #russia #scream cover by @dvelichko

Публікація від Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лазарєв розкрив головну мету на "Євробаченні-2019". Його рішення представляти РФ вдруге жорстко розкритикували в мережі, назвавши нерозумним.

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Особа
Сергій Лазарєв
Місце
Росія
Теги
ЄвробаченняНовини Росіїшоу-бизнескліпвидеоInstagram
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Где длинноносая идиотка?))куд куда запропала???
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