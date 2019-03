"Це провал!" Росіяни рознесли "переможну" пісню Лазарева на "Євробачення-2019"

Росіяни розкритикували пісню Сергія Лазарєва Scream ("Крик"), із якою артист збирається поїхати на "Євробачення-2019" як учасник від РФ.

Так, опублікований 9 березня відеокліп, знятий режисером Костянтином Черепковим, зібрав багато негативних відгуків користувачів Instagram у коментарях до постів про прем'єру.

Багато хто відзначив, що композиція програє попередній пісні Лазарєва на "Євробаченні", адже він уже представляв Росію на конкурсі у 2016 році в Стокгольмі.

instagram.com/lazarevsergey

Тоді артист зайняв третє місце з піснею Філіпа Кіркорова You are the only one. При цьому автором і продюсером Scream також виступив екс-чоловік примадонни Алли Пугачової.

"Не хіт", "Розчарування", "Посядемо хоч і не останнє місце, але й не перше. І не десяте", "У 2016 році була краща", "Нудно", "Це не для "Євробачення!" "Не тягне на переможну", "На один раз послухати", "Це провал", — пишуть у коментарях.

Відзначимо, після офіційної прем'єри пісні Лазарева позиція Росії в букмекерському прогнозі на "Євробачення" вперше "обвалилася". До цього РФ займала перше місце серед країн-учасниць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лазарєв розкрив головну мету на "Євробаченні-2019". Його рішення представляти РФ вдруге жорстко розкритикували в мережі, назвавши нерозумним.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.