"Це ла*но!" Данилко розповів про нестерпну поведінку Пугачової

Український співак, шоумен і продюсер Андрій Данилко розповів про складний і вибуховий характер примадонни Алли Пугачової, яка в понеділок, 15 квітня відзначила своє 70-річчя.

Так, із нагоди ювілею знаменитої артистки, Данилко, який давно особисто знайомий з Пугачовою, поділився історією про їхню співпрацю під час зйомок мюзиклу "За двома зайцями", де примадонна і Галкін зіграли головні ролі. Про це пише "СтарХит".

Спочатку головні ролі в мюзиклі "За двома зайцями" повинні були виконати Вєрка Сердючка (сценічний персонаж Данилка) та Максим Галкін. Але Пугачова бачила себе в образі легендарної Тоні Коровяк (головна героїня мюзиклу). На прохання примадонни Данилко не зміг відмовити і поступився їй своєю роллю.

Алла Пугачова і Андрій Данилко МК.Ru

"Я тоді гастролював без перерви, плутав день і ніч... І раптом дзвінок від примадонни. Ми були знайомі, але не спілкувалися, я соромився якось. Вона мені про цих "зайців" – нічого не розумію. Потім – що хоче зіграти з Максимом. Нарешті дійшло, відповідаю: "Боже, Алло Борисівно, не за Гамлета ж боремося! Буду щасливий, мені менше знімальних днів дістанеться", – поділився спогадами Андрій.

Він додав, що з Пугачовою було дуже непросто працювати, але при цьому вона завжди відрізнялася чесністю і справедливістю, хоч і мала вибуховий характер.

Пугачова і Данилко МК.Ru

"Вона справедливо всіх "шикувала". Одного разу спеціально виконав деяку штуку. У фінальній сцені мені не подобався ракурс, знято зверху: і у мене, і у Пугачової видно тільки голову і ноги. Купа людей дивиться в монітор і боїться сказати. А я осмілів: "Алло Борисівно, вважаю, це ла*но!" Ой, який розгром вона всім влаштувала! Поки не перезаписали епізод, не заспокоїлася", – наголосив Данилко.

До дня народження Алли Пугачової OBOZREVATEL приготував підбірку "вибухових" фото примадонни за останні кілька років. Читайте також матеріал про те, як роки змінили зовнішність Алли Борисівни.

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