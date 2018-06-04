"Це гендерна війна": Мухарський пройшовся по феміністках

Чоловіки і жінки абсолютно різні, що б не говорили про рівність статей. Ніхто з них не повинен займати місце одне одного, а вже тим більше користуватися цим прийомом для досягнення своїх цілей.

Такою думкою в студії ObozTV поділився український письменник і артист Антін Мухарський, який розповів подробиці скандалу з екс-дружиною Сніжаною Єгоровою.

Фото: rian.com.ua

"Ми абсолютно різні, як би там не було. Сексизм? Так, я все ж таки вважаю, що чоловіки - це чоловіки, жінки - це жінки. І ми різні, ми не повинні займати позиції і ролі одне одного. Мені куди миліше і приємніше жінка жіночна, ніж жінка зі сталевими бубєнчікамі", - зазначив Мухарський.

У такій ситуації, за словами артиста, жінка перетворюється на чоловіка, що викликає у нього бажання спілкуватися з нею відповідно.

"Якщо я бачу в жінці чоловічу поведінка, я і веду себе як з чоловіком, а потім починається: "Як ви можете, я ж жінка". Ага, тут тоді вибачте. Або по-чоловічому, або "жінка", - продовжив він .

В Україні, підкреслив Мухарський, феміністок підтримує закон, чим багато жінок охоче користуються, при цьому далеко не завжди з благими намірами.

"І ось ці постійні сутички на гендерному рівні підтримує закон, що дає жінкам повне право маніпулювати і "мочити" чоловіків, завдяки Міністерству юстиції. За допомогою різних чорних нотаріусів та інших способів, які вони використовують, аби загнати чоловіків в борги. Давайте говорити чесно, це гендерна війна", - вказав він.

Нагадаємо, в неділю, 3 червня, телеведуча Сніжана Єгорова, екс-дружина Антіна Мухарського звільнилася з телеканалу "Прямий" після скандального опитування в прямому ефірі, згідно з результатами якого глядачі висловили підтримку її колишньому чоловікові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Антін Мухарський розкрив деталі конфлікту з колишньою дружиною.