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"Це буде катастрофою": відомий письменник-терорист зробив абсурдну заяву про майбутнє України

1.1тЧитати матеріал російською

Російський скандальний письменник Захар Прилєпін, який воював на боці терористів "ДНР", зробив абсурдну заяву про майбутнє України і Донбасу.

Зокрема, Прилєпін висловив упевненість, що окуповані Донецька і Луганська області "не повернуться до складу України", і це обернеться для країни катастрофою. Про це йшла мова в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда".

"Я впевнений, що жителі Донбасу в майбутньому не повернуться в Україну. Це буде катастрофою. Ми живемо в світі, в якому географічних придбань не було ні у кого, навіть у великих держав, скільки б і де вони не воювали. А у нас є Крим і потенційно є Донбас", – висловився письменник-терорист.

Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

МК.Ru

Крім цього, Прилєпін зазначив, що у соратників "ДНР" наразі є механізми впливу на Україну, оскільки держава не може відмовитися від тимчасово окупованих областей. Він додав, що прихильники "Л/ДНР" неодмінно "переформатують" нинішню українську владу.

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"Є земля, героїка і можливість впливати на процеси в Україні, яка не може відмовитися від цієї території, маніпулювати її владою, поки ми її не зрушимо і не переформатуємо. Як би цинічно це не звучало по відношенню до жителів Донбасу", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін заявив, що терористам самопроголошених "Л/ДНР" потрібна проросійська Україна і вона такою стане. "Це довгий процес, але неминучий", – висловив упевненість письменник.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Захар Прилепин
Тег
ООС
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